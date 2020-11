Dít is de nieuwe Subaru BRZ

Na acht jaar is er een tweede generatie Subaru BRZ. Deze tweede generatie BRZ is volgens Subaru helemaal nieuw, maar dat is niet helemaal waar. Dat maakt 'm echter niet minder interessant.

Highlights

Tweede generatie BRZ gebaseerd op vorige

Nieuwe 2.4 boxermotor, 231 pk

Nieuw in- en exterieur

Komt niet naar Europa

De in 2012 gepresenteerde BRZ was een vrucht van de samenwerking met Toyota die niet alleen de nagenoeg identieke GT86, maar ook de Scion FR-S tot gevolg had. De FR-S bestaat sinds de opheffing van Toyota's submerk Scion niet meer, maar de BRZ en GT86 zijn er nog. De Subaru BRZ wordt als eerste aan een nieuwe generatie geholpen. Er schuilen echter twee addertjes onder het gras.

De eerste adder is de meest giftige: de nieuwe Subaru BRZ komt niet naar Europa. De tweede adder zorgt aanvankelijk voor wat teleurstelling. Helemaal nieuw is deze tweede generatie BRZ namelijk ook niet. De auto is gebaseerd op het in 2012 gepresenteerde origineel, maar is toch zodanig anders dat hij wel interessant wordt. De BRZ, een afkorting die staat voor Boxer, Rear-wheel-drive en Zenith, beantwoordt namelijk de eeuwige vraag vanuit de kopersgroep om meer vermogen.

Sterker

De 200 pk sterke atmosferische 2.0 wordt vervangen door krachtigere machine. De nieuwe BRZ krijgt een 2,4-liter grote boxermotor die 231 pk en 250 Nm sterk is. Daarmee levert hij 15 procent meer koppel dan z'n voorganger. Het is de turboloze versie van de 2.4 die Subaru in de Verenigde Staten ook in de Outback, Legacy en Ascent heeft liggen. In die auto's is de 2.4 dankzij drukvulling echter 260 pk en 376 Nm sterk. De wielbasis is identiek aan die van de vorige BRZ.

De 231 trappelende paarden vinden via een handgeschakelde zesbak hun weg naar de achteras. Een versie met zestraps automaat is ook weer beschikbaar, al is die in Nederland nooit geleverd. De BRZ blijft met dat relatief bescheiden vermogen trouw aan het originele recept. Ook nu wordt het vermogen losgelaten op een relatief smalle set banden in de maat 215/45. De wielen zijn standaard 17 inch groot, als optie zijn 18-inch wielen met dezelfde breedte beschikbaar. Een losse bips zal de nieuwe BRZ dan ook niet vreemd zijn.

Interieur

De nieuwe koets van de BRZ, waarin aan de achterkant met wat fantasie invloeden van de Honda NSX te zien zijn, is volgens Subaru een stuk stijver dan die van het vorige model. Het dak is gemaakt van aluminium, hetzelfde geldt voor de voorschermen en de motorkap. Ook helemaal nieuw: de werkplek. Het geheel oogt stukken strakker en is met zijn rechte lijnen tamelijk eenvoudig en stoer van opzet. Achter het stuur een nieuw digitaal instrumentenpaneel. Op de middenconsole een nieuw display dat bij het eveneens nieuwe infotainmentsysteem hoort.

De vernieuwde BRZ gaat in de herfst van volgend jaar in de Amerikaanse verkoop. Zoals gezegd komt hij helaas niet naar Nederland.