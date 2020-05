Maserati toont meer van MC20

Maserati zet zijn nieuwkomer in het digitale zonnetje. In een nieuwe fotoserie is de MC20 namelijk beter dan ooit te zien!

Op de kont, het dak en bij de wielkasten staan op de wrap ‘Stirling Moss’ geschreven. Op deze manier wil Maserati de pas overleden race-legende Stirling Moss eren. Maserati heeft zich voor de MC20 naar eigen zeggen namelijk laten inspireren door de auto waarmee de voormalig F1-coureur in 1958 in Monza debuteerde, de Masearti Eldorado. Daarbij kiest het Italiaanse merk voor vandaag, 13 mei, als datum omdat het vandaag precies 64 jaar geleden is dat Moss in de Maserati 250F de Grand Prix van Monaco op zijn naam zette.

De onthulling van de nieuwe MC20 had al plaats moeten vinden, maar is door de coronacrisis uitgesteld. De nieuwe Italiaan krijgt een door Maserati zelf ontworpen, ontwikkelde en geproduceerde aandrijflijn. Deze nieuwe aandrijflijn is nog wat geheimzinnig, want het is niet bekend of deze bijvoorbeeld geheel of deels elektrische is.