‘Maserati’s V8 maakt plaats voor nieuwe V6’

Het doorgaans goed geïnformeerde Automotive News Europe laat de geruchtenmolen rondom de nieuwe Maserati weer eens flink draaien. Hoewel het geen bron noemt, weet ANE verrassend veel details te delen. Het lijkt er dan ook op dat ze stiekem om de tafel hebben gezeten met een Italiaanse ingewijde. Naar verluidt zwaait Maserati zijn door Ferrari ontwikkelde V8 uit en zal een 3,0-liter V6 twinturbo dit blok in de loop der tijd gaan vervangen. Zoals ook bij andere fabrikanten kiest Maserati voor deze downsizing om de CO2-uitstoot te verlagen en kosten te besparen.

De nieuwe V6 zal als eerste in de nieuwe MC20 worden gebruikt en komt vervolgens ook in een nieuwe SUV te liggen. Die SUV moet in de toekomst naast de Alfa Romeo Stelvio in het Italiaanse Cassino worden gebouwd. Volgens Automotive News is de nieuwe V6 in sportauto’s goed voor maximaal 542 pk vermogen en bij SUV’s piekt het vermogen op 523 pk. Later zullen ook de 3,8-liter V8’s uit de Levante en Quattroporte vervangen worden door de nieuwe V6.

Opvallend genoeg heeft Maserati nu al een V6 in de bestellijsten staan. Deze motor is net als de V8 door Ferrari ontwikkeld. Aangezien het contract voor deze samenwerking dit jaar verloopt, zal ook die V6 niet langer leverbaar zijn in een nieuwe Maserati.

Verder wordt er volgens Automotive News Europe ook voor het eerst een viercilinder in een Maserati gelepeld. De nieuwe (gefacelifte) Ghibli Hybrid zal worden aangedreven door FCA’s 2,0-liter viercilinder met mild-hybride techniek. Verdere details weet het nieuwsmedium echter nog niet te geven.

De Maserati MC20 zou eigenlijk al enige tijd geleden gepresenteerd worden. De coronacrisis gooide echter roet in het eten. De onthulling staat nu voor na de zomer gepland.