Ford verdubbelt productiecapaciteit elektrische F-150

Er is nog geen enkel exemplaar van de Ford F-150 Lightning geleverd, maar de elektrische versie van de populairste pick-up van de Verenigde Staten is op papier al niet aan te slepen. Het merk verdubbelt de beoogde jaarproductie van de F-150 Lightning voor de tweede keer.

Ford trok midden 2020 het doek van de F-150 Lightning, een volledig elektrische afgeleide van de in de Verenigde Staten sinds mensenheugenis immens populaire F-150. Aanvankelijk had Ford het voornemen om er jaarlijks 40.000 stuks van te gaan bouwen. In augustus kondigde Ford aan vanaf 2024 jaarlijks ruim 80.000 stuks te produceren, maar het merk geeft nu aan dat het vanaf medio 2023 jaarlijks maar liefst 150.000 F-150's Lightning wil produceren. Dat is bijna viermaal zoveel als aanvankelijk was beoogd.

Inmiddels heeft Ford al 200.000 reserveringen voor de F-150 Lightning binnen. Later deze week krijgt een eerste groep van de reserveringshouders een uitnodiging om een definitief order te plaatsen. De eerste exemplaren worden dit jaar gebouwd, maar in heel 2022 zullen er bij lange na geen 80.000 stuks van de productieband rollen. In augustus gaf Ford aan te verwachten in 2022 zo'n 15.000 F-150's Lightning te kunnen produceren.

De Ford F-150 Lightning heeft afhankelijk van de gekozen uitvoering een 98 kWh of 131 kWh accupakket. Hety type met 98 kWh elektrische longinhoud heeft een 432 pk aandrijflijn terwijl de variant met het grootste accupakket het in zijn krachtigste vorm tot 571 pk schopt. Met de 98 kWh accu komt de elektrische pick-up zo'n 370 kilometer ver, de variant met 131 kWh accu schopt het tot een actieradius van ongeveer 480 kilometer. De F-150 Lightning heeft in alle gevallen twee elektromotoren en is altijd een vierwielaandrijver.

Ford is overigens niet de enige Amerikaanse autobouwer die een forse elektrische pick-up op de markt brengt. Op zeer korte termijn komt Chevrolet met een elektrische Silverado, RAM werkt aan een elektrisch alternatief voor de 1500, Tesla heeft de Cybertruck in het vat zitten en ook nieuwkomers zoals bijvoorbeeld Rivian hebben straks een elektrische pick-up in het gamma. Hier lees je meer over de elektrische F-150 Lightning, wiens naam je naam mogelijk kent van de tot 2004 geleverde extra potente versie van de F-150 (SVT Lightning).