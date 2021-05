Elektrische Ford F-150 Lightning onthuld

Ford heeft een volledig elektrische versie van de F-150 gepresenteerd, wereldwijd de best verkochte pick-up en de best verkopende Ford. Dít is de F-150 Lightning, die zijn naam in ieder geval eer aandoet.

De Ford F-150 is met afstand de best verkochte auto van de Verenigde Staten. Er rolden vorig jaar bijna 800.000 stuks uit de showroom, zo'n 200.000 meer dan Chevrolet van de Silverado verkocht en een kleine 240.000 meer dan Ram aan de Amerikaanse consument sleet. Ford is nu de eerste van die drie grote pick-upbouwers die met een volledig elektrisch model komt. De elektrische F-150 luistert naar de naam Lightning, een bekende aanduiding.

Ford plakte de naam SVT Lightning tot de in 2004 van de markt verdwenen vierde F-150 namelijk op diverse generaties van het model. Inmiddels is Raptor de aanduiding voor heftige F-150's en Ford heeft er voor gekozen het Lightning-label af te stoffen voor zijn volledig elektrische F-150. Lightning is gezien de elektrische aandrijflijn een voor de hand liggende keuze. Daar komt bij dat de F-150 Lightning net als zijn SVT Lightning-voorgangers veruit de snelste versie is.

De altijd met twee elektromotoren en dus vierwielaangedreven Ford F-150 Lightning heeft een tot 571 pk en 1.051 Nm sterke elektrische aandrijflijn. Daarmee sprint de kolos in 4 tellen naar een snelheid van 97 km/h (60 mph). Een minder krachtige variant schopt het tot 432 pk. Hoe groot de elektrische longinhoud is, houdt Ford nog even onder de pet. Wel geeft het merk aan dat er twee accupakketten komen. De kleinste is goed voor een actieradius van 370 kilometer, het grootste brengt de F-150 Lightning tot 483 kilometer ver. Aan een snellader kan de Ford tot 150 kW-laden. Via wat Ford Intelligent Backup Power noemt kan de F-150 Lightning zijn stroom ook in bijvoorbeeld je huis pompen met een laadsnelheid van 9,6 kW.

De Lightning is gebaseerd op de reguliere F-150, maar heeft een geheel nieuw en steviger frame en onafhankelijke wielophanging achter. De carrosserie is net als bij de reeds bekende F-150's uit aluminium vervaardigd. De elektrische pick-up heeft een maximaal laadvermogen van 907 kilo en kan tot maar liefst 4.535 kilo trekken. Ford maakt van de gelegenheid gebruik de F-150 Lightning af te laden met gadgets. Zo kan je smartphone als sleutel fungeren, kan de auto over-the-air-updates ontvangen en heeft -ie een elektrisch te openen en maar liefst 400 liter grote frunk in zijn snuit die als extra bagageruimte fungeert. In die frunk zit een 2,4 kW-lader, in de laadbak zitten laadpunten waarmee je tot 7,2 kW je apparaten kunt opladen. Ook nieuw is een 15,5-inch verticaal infotainmentscherm op de middenconsole.

Vanbuiten is de F-150 Lightning onder meer te herkennen aan zijn opvallende snuit met ledkoplampen die optioneel met elkaar zijn verbonden. Het bumperwerk is zonder al te veel poespas vormgegeven. De Lightning is volgens Ford namelijk de meest aerodynamisch vormgegeven F-150 ooit.

De eerste exemplaren rollen volgend jaar van de band in Fords nieuwe even buiten Detroit gelegen fabriek in Dearborn. De Amerikaanse vanafprijs bedraagt omgerekend € 32.800, al is dat bedrag voor een vooral voor de zakelijke markt bestemde uitvoering. Ford noemt ook al de prijs van een versie in het midden van de F-150-lineup: de XLT. Die wisselt vanaf omgerekend € 43.465 van eigenaar.