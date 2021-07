Ford F-series ingehaald door Silverado en Ram

De Ford F-series, waaronder de bekende Ford F-150 valt, is heer en meester in de Amerikaanse verkoopstatistieken. De vraag is echter hoe lang dat nog duurt, want in het tweede kwartaal wisten twee grote rivalen de Ford pick-up af te troeven.

In het tweede kwartaal van 2021 verkocht Ford in totaal 158.235 pick-ups uit de F-series, meldt Motor1.com. In die categorie kunnen we behalve de F-150 ook diens ‘Heavy Duty’-broertjes met hogere cijfers in de typenaam scharen. Dat aantal ligt 12,5 procent lager dan een jaar eerder. Pijnlijker is echter dat het aantal ook achterblijft bij wat Chevrolet en Stellantis-dochter Ram wisten te slijten. De Chevrolet Silverado (ook in allerlei varianten) vond in hetzelfde kwartaal 161.706 Amerikaanse kopers, terwijl de Ram (dito) in totaal zelfs 164.232 koopcontracten opleverde. Beide rivalen noteren daarmee bovendien een forse stijging: 33,9 procent bij Chevrolet, 39,8 bij Ram.

Dat is bijzonder, want het succes van Ford pick-ups is nauwelijks te bevatten. Stellen dat deze grote pick-ups voor de VS zijn wat de Opel Kadett ooit was voor Nederland, is niet eens overdreven. Ford houdt met deze modelreeks al 39 jaar de nummer 1-positie van de Amerikaanse verkoopstatistieken in handen. Dat de concurrentie bezig was aan een opmars, werd de laatste jaren wel duidelijk. Ram heeft met de huidige pick-up-reeks een uiterst sterk en competitief product in handen en dat geldt ook voor General Motors. Dat levert de Silverado trouwens ook als GMC Sierra en dus is het verkoopsucces in totaal nog wat groter dan de bovenstaande cijfers doen vermoeden.

Toch is er nu ook weer geen reden voor Ford om huilend in een hoekje te gaan zitten. ‘The Blue Oval’ heeft bijvoorbeeld over het eerste halfjaar nog altijd de koppositie in handen. Ook staan er vanwege het chiptekort incomplete F-150’s te wachten op aflevering én is Ford het eerste merk dat met een volledig elektrische pick-up komt in het razend populaire ‘half-ton’-segment. Wellicht weet het merk zich nog te herpakken, maar hoe dan ook is in 2021 de Amerikaanse pick-up-strijd spannender dan ooit.