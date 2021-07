Ram laat elektrische 1500 zien

De Ford F-150 Lightning is een elektrische variant van de best verkochte pick-up ter wereld, maar ook concurrent Ram 1500 krijgt een elektrische versie. Ram belooft zelfs een uitgebreid portfolio dat uit modellen met 'eTechnology' bestaat. In 2025 moet van elke Ram in ieder geval een geëlektrificeerde versie beschikbaar zijn. Vanaf 2030 heeft het merk in alle segmenten waarin het opereert een volledig elektrisch model, aldus Ram. Volgens de Amerikanen doen de op stapel staande EV's wat prestaties en gebruiksgemak niet onder voor de huidige modellen van het merk en ook zou de klant er in de Verenigde Staten inmiddels klaar voor zijn.

Ram laat alvast een schets zien van de elektrische 1500, een auto die op het STLA Frame-platform komt te staan. Dat is een van de vier nieuwe voor EV's bestemde platformen die Stellantis vandaag uit de doeken deed. Of de Ram 1500 eerder komt dan de elektrische versie van de derde grote speler in pick-upland - de Chevrolet Silverado - valt nog te bezien.