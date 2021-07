GM schrapt Silverado-productie temidden van truck-strijd

General Motors schrapt een aantal shifts in een Amerikaanse fabriek waar razend populaire pick-up-trucks worden gemaakt. In deze tijden van chiptekorten is dat op zichzelf geen nieuws, maar het is veelzeggend dat juist nu de pick-up-productie wordt teruggeschroefd.

Het gaat om twee fabrieken. De eerste is een GM-fabriek in Flint, Michigan, waar de HD- (Heavy Duty-)versies van de Chevrolet Silverado en GMC Sierra worden gebouwd. Hier draait de fabriek slechts op één shift per dag vanaf 26 juli, meldt Automotive News. In Fort Wayne, Indiana, waar de iets minder zware 1500-versies van deze vrijwel identieke auto’s worden gebouwd, wordt de productie volgende week zelfs helemaal stilgelegd. Datzelfde gebeurt in een Mexicaanse fabriek (Silao), waar normaliter eveneens 1500-versies van de band lopen. Vanaf 2 augustus moet de productie in alle drie de vestigingen weer volgens het normale schema op gang komen.

Nu is dat op zichzelf geen groot nieuws meer, zeker niet nu het geen voor Europeanen relevante auto’s bevat. Met het chiptekort hebben we bijna dagelijks te maken met productiestops, maar interessant is wel dat GM zich kennelijk genoodzaakt ziet om juist de productie van deze ‘trucks’ stil te leggen. De Silverado is met afstand het populairste voertuig van GM in de VS en er is een heuse strijd gaande in het segment van de pick-ups. Dat is al sinds mensenheugenis goed voor de eerste, tweede én derde plek van de verkoopranglijsten, waarbij Ford zich steevast de winnaar mocht noemen. Juist nu zit GM zijn grote concurrent echter op de hielen. In 2020 waren de Silverado en Sierra samen al populairder dan de Ford-trucks. In het tweede kwartaal van 2021 wisten de Silverado en Stellantis’ RAM de F-series van Ford af te troeven. Fords heerschappij is dus minder zeker dan voorheen, maar het chiptekort kan dit feestje voor GM zomaar eens in de war schoppen.

Nu scheelt het overigens wel dat ook de concurrentie last heeft van dit tekort. Ford kwam in dat kader al eerder in het nieuws, maar lijkt er vooralsnog voor te kiezen om F-150’s dan maar incompleet te bouwen en nu zelfs ook aan dealers af te leveren. De benodgde chips kunnen dan later aan de auto’s worden toegevoegd.