Diefstal personenauto's neemt af

In het eerste halfjaar van 2019 zijn minder personenauto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar. De afname van het aantal gestolen auto's vlakt af ten opzichte van de daling die in eerdere jaren zichtbaar was.

In de eerste zes maanden van dit jaar werden 3.606 personenauto's ontvreemd. Dat aantal ligt onder het aantal personenauto's dat vorig jaar in die periode werd gestolen. In het eerste halfjaar van vorig jaar, werden namelijk nog 3.642 auto's gepikt.

In de cijfers die Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit presenteert, valt een verontrustende trend te bespeuren. De diefstal van auto's in de leeftijdscategorie 0-3 jaar is namelijk met 12 procent toegenomen. De stijging van auto's die twee jaar oud zijn, is met 38,7 procent het hoogst. Audi's A1 en Fiats 500 zijn geliefd. Bovenaan de lijst staan de Golf en de Polo van Volkswagen. In de categorie 'gestolen hybride voertuigen' komen we Lexus en Toyota het vaakst tegen. Dat is logisch gezien het grote aantal voertuigen op de weg van deze merken met hybride aandrijflijnen. Kijken we naar bestelauto's, dan vinden we de Mercedes-Benz Vito en Sprinter en de Transporter van Volkswagen hoog op de lijst van het dievengilde. Deze drie bestellers zijn goed voor 58 procent van het aantal ontvreemde bestellers.

Goed nieuws: het aantal auto's dat op dag één wordt teruggevonden, neemt toe. In de eerste zes maanden van dit jaar werd 36,6 procent van de auto's op de eerste dag weer opgesnord, beduidend meer dan in dezelfde periode in 2018 (34,4 procent).