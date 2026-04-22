Noorse eigenaren van een Tesla Model S die na een update plotseling minder presteerde, krijgen een schadevergoeding. In totaal moet Tesla aan 115 eigenaren bijna een half miljoen euro betalen.

De juridische strijd duurde maar liefst zeven jaar en kwam ten einde doordat het Noorse Hooggerechtshof het verzoek van Tesla om in beroep te gaan heeft afgewezen. Daarmee blijft een eerdere uitspraak van de rechtbank in Oslo in stand en ontvangen 115 eigenaren een schadevergoeding.

Elke eigenaar krijgt 50.000 Noorse kronen, omgerekend ongeveer €4.250, exclusief rente. In totaal komt de compensatie uit op circa 5,7 miljoen kronen, wat neerkomt op ongeveer €485.000. "Ik ben geschokt door de manier waarop Tesla dit heeft aangepakt”, zegt Esben Zimmer, leider van de eigenarenvereniging, tegen Motor.no.

Minder actieradius en langzamer laden

De zaak draait om eigenaren van een Tesla Model S uit de modeljaren 2013 tot en met 2015 met een 85-kWh batterij. In de zomer van 2019 bracht Tesla een software-update uit die volgens het bedrijf bedoeld was om de levensduur van de batterij te verlengen en de veiligheid te verbeteren. Eigenaren merkten echter dat hun auto’s na de update minder actieradius hadden en aanzienlijk langzamer laadden bij Superchargers.

Volgens de gedupeerden betekende dit dat het product waarvoor zij hadden betaald, zonder compensatie werd verslechterd. De juridische strijd kende een lange aanloop. In de winter van 2025 werden al vier proefzaken gewonnen door de eigenaren bij het Hooggerechtshof. Hoewel deze uitspraken als leidraad zouden dienen voor de overige zaken, besloot Tesla door te procederen.

‘Tesla probeerde zaak te vertragen en ondermijnen’

Tesla Noorwegen noemde het compensatiebedrag eerder ‘volstrekt onredelijk’ en stelde dat het bewijs onvoldoende was beoordeeld. Volgens Zimmer probeerde het bedrijf de zaak te vertragen en te ondermijnen in de hoop onder betaling uit te komen. De jarenlange procedure heeft Tesla uiteindelijk veel geld gekost.

De totale kosten voor schadevergoedingen en juridische uitgaven worden geschat op meer dan 20 miljoen Noorse kronen, omgerekend circa 1,7 miljoen euro. De Noorse media melden dat er in Noorwegen destijds 10.000 soortgelijke modellen werden verkocht. Als al deze eigenaars alleen al in Noorwegen een rechtszaak zouden aanspannen en de rechtbank tot dezelfde uitspraak zou komen, zou Tesla meer dan 42,5 miljoen euro moeten betalen.

Geen reactie Tesla

De vraag is ook wat de uitspraak van de rechtbank betekent voor gedupeerden in andere landen. Tesla heeft vooralsnog geen inhoudelijke reactie gegeven op de uitspraak.