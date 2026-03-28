Dankzij de wisselende tentoonstellingen is het de moeite waard om regelmatig terug te keren naar Visscher Classique. Tot eind april tref je in het museum in Buren een indrukwekkende collectie klassieke BMW’s.

Visscher Classique is inmiddels een ingeburgerde naam als het op nationale automusea aankomt. Menig autoliefhebber heeft de drie goedgevulde en fraai aangeklede loodsen in Buren al eens bezocht. De vaste collectie van Visscher bestaat voornamelijk uit Franse auto’s, aangevuld met een aantrekkelijke verzameling Opels en Datsuns 240Z. Een bonte mix, die nog wat bonter wordt dankzij de wisseltentoonstellingen. Tot en met 26 april is de middelste van de drie hallen gereserveerd voor BMW. Niet minder dan 38 klassieke BMW’s (en één Glas) vonden er onderdak, dankzij de inspanningen van de leden van de BMW Klassieke Autoclub Nederland. Een collectie waarop het museum in München jaloers mag zijn. Van de Dixi’s uit de jaren 20 van de vorige eeuw tot de Z4 uit de vroege ‘zero’s’ van het huidige millennium; de tentoonstelling ‘BMW in Buren’ biedt een geweldige dwarsdoorsnede van de rijke geschiedenis van het Beierse merk. Als je binnenkomt zie je meteen de grootste pronkstukken. Bijzonder trots is samensteller Hans Koppelaar op de 507 van een Duits clublid, die samen met de iconische M1 en de Z8 vooraan staat en waarmee voor de bezoeker de BMW-collectie begint. We pikken er een paar hoogtepunten uit. De rest moet je zelf maar gaan bekijken in Buren!

M1 (1979)

Geflankeerd door een 507 en diens geestelijk opvolger Z8 staat deze oranje M1 op ‘pole position’ bij de tentoonstelling. De Nederlandse eigenaar liet hem tot in de puntjes restaureren bij BMW Classic in München, waar hij werd gespoten door niemand minder dan Walter Maurer, de man achter BMW’s beroemde art cars.

503 Coupé (1957)

De 503 Coupé is een ontwerp van Albrecht Graf von Goertz, die ook voor de 507 tekende. De 503 maakt gebruik van dezelfde technische basis. Van de coupé zijn er slechts 273 gemaakt, de cabriolet (die er ook staat) is nog zeldzamer met 139 stuks. De auto’s werden met de hand gebouwd.

3.0 CSi E9 (1973)

De E9 met het uitbundige spoilerpakket stond ook wel bekend als ‘Batmobile’. Deze mooie ‘cleane’ 3.0 CSi in de geweldige kleur Tundra Grün werd in 1973 gebouwd bij Karmann en is later in Zweden volledig gerestaureerd. Een plaatje.

Isetta (1955)

Met de Isetta, een in licentie gebouwde ISO, maakt BMW vervoer bereikbaar voor de kleine beurs. Instappen gaat aan de voorkant, en binnenin is plek voor twee. Deze Isetta is er eentje van de eerste serie en die zie je niet vaak. Je herkent hem aan de gebogen plexiglas ramen.

DA2 Roadster (1929)

Uit de begintijd van BMW staan gebroederlijk naast elkaar de Dixi DA1 en DA2, waarbij DA staat voor ‘Deutsche Ausführung’. Oftewel: de Duitse uitvoering van de in licentie gebouwde Austin Seven. De DA2 heeft een carrosserie van Ihle en was de eerste BMW die werd voorzien van een grille met ‘nieren’.

328 Weinberger (1937)

BMW leverde in de jaren 30 van de vorige eeuw 59 chassis’ aan verschillende carrosseriebouwers, waaronder Wendler en Gläser. Ludwig Weinberger was een relatief kleine carrossier, vandaar dat er maar twee of drie 328’s met Weinberger-koets zijn gebouwd. Een zeer exclusieve BMW dus!

700 LS (1963)

De BMW 700 is door Michelotti ontworpen die ook voor Daf personenauto's tekende. Deze sedan heeft een tweecilinder boxermotor met 32 pk, een BMW Motorrad-motor, dus ook te vinden in motorfietsen. Hij is productie geweest van 1965 tot 1968.

2002 Turbo (1975)

Het verhaal van de 2002 Turbo - een van de eerste straatauto’s met turbo - mag bekend zijn, het blijft een feest om zo’n kleine krachtpatser (170 pk op nog geen 1.100 kg) in het echt te zien. Dit is een van de latere, zonder ‘turbo’ in spiegelbeeld op de voorspoiler.

M3

Natuurlijk mag de dit jaar veertig wordende BMW M3 niet ontbreken. De heftige 3-serie met de hoogtoerige S14-viercilinder is een legendarische klassieker, waarvoor hoge bedragen betaald worden. Zeker de laatste Sport Evo's kunnen al meer dan anderhalve ton kosten.

M535i (1987)

Je had de eerste M5, op basis van de 5-serie van generatie E28 maar ook de M535i. Wat je nu zo kunnen vergelijken met een M Performance-model. Van de 218 pk sterke M535i zijn er 10.335 gebouwd. Productie-aantallen staan bij alle tentoongestelde BMW's, dus het museumbezoek is bijzonder leerzaam. Naast de M535i staat een M5 van de generatie E34.

BMW 3-serie E21 en E30

Natuurlijk staan er diverse BMW's 3-serie opgesteld. De eerste 3-serie kwam in 1975 op de markt en bestond tijdens het samenstellen van de expositie die eind 2025 begon vijftig jaar. Hier zie je fraai de vroege evolutie van een E21 en een E30. Er is ook een Touring aanwezig, en natuurlijk de M3.

Glas 1700 GT (1966)

Fraaie coupé van het merk Glas dat eind jaren 60 door BMW werd overgenomen. Na de overname werd deze 1700 GT als 1600 GT onder de merknaam BMW verder gebouwd. De 1700 GT had ook een minder krachtige broer, de 1300 GT. Van de 1700 GT zijn er 1.680 gemaakt op een totaal van 5.013 GT's.

