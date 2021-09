Peugeot 106 introductie - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Begin jaren 90 begonnen op papier weliswaar de jaren enigszins te tellen voor de Peugeot 205, alleen bleef de compacte Fransman boven verwachting populair. Het weerhield Peugeot er echter niet van om een auto klaar te stomen die potentiële klanten die de 205 niet meer aan hun eisen vonden voldoen binnenboord te houden. Daarom maakten we in 1991 kennis met de 106. Een auto die direct met zijn type-aanduiding voor wat vraagtekens zorgde. Er was immers geen 105 geweest, dat nummer sloeg Peugeot kennelijk over omdat de 104 buiten Europa nog wat langer was meegegaan. De aanduiding 105 had evenwel prima gekund, aangezien er in '91 nog geen 06-model was en de 306 pas in 1993 zijn debuut maakte.

Dat was niet de enige lichte verwarring rond de marktintroductie van de 106. Hij was namelijk weliswaar net iets kleiner dan de 205, maar deed op diverse punten sterk denken aan de 205 en Peugeot gaf bovendien zelf ook aan dat de 106 tot op zekere hoogte al het stokje van de 205 moest overnemen. Met zijn voor die tijd (zeker in die klasse) flitsende koetsje, binnenruimte en reeds aangekondigde sportieve versies vreesden we voor Peugeot dat de 106 wel eens meer kaas van het brood kon eten bij de 205 dan Peugeot lief was. Het merk gaf immers aan dat de 205 nog wel redelijk wat jaartjes door zou mogen en dus kon er zomaar een familievete ontstaan tussen de 106 en 205. "De Fransen willen met deze twee alternatieven in de kleine klasse hun marktaandeel met 15 à 20 procent vergroten. Peugeot verwacht dat in 1992 12.000 kopers voor de nieuweling kiezen en 5.000 de showroom met het vertrouwde 205-je zullen verlaten." Als we de Nederlandse verkoopcijfers van dat jaar erbij pakken, zien we echter een ander verhaal. Maar liefst 7.920 mensen kozen voor de 106, nog maar 6.973 kochten de 205. In zijn eerste volle jaar overtroefde de 106 de 205 dus al en bovendien halveerde het aantal verkochte 205-jes plots. Wat we in 1991 al 'vreesden' bleek uit te komen: de 106 zorgde eerder voor een verschuiving binnen Peugeot dan dat het merk zijn totale verkopen in de compacte klasse zag groeien.

De 106 was wellicht een wat te goed alternatief voor de 205. Wie wel eens een 106 en een 205 heeft gereden, weet dat de 106 weliswaar iets ieler aanvoelt dan de 205, maar de 106 op veel punten wel net even moderner aandeed en zich met zijn praktische inzetbaarheid behoorlijk aan zijn oudere broer kon meten. Bovendien was de 106 met de 1.4 al een ronduit vlot kleintje en waren de sportief aangeklede uitvoeringen, zoals de XT en XS, leuke verschijningen. Jarenlang verkocht Peugeot in Nederland stabiel tussen de 8.000 en 10.000 106'jes op jaarbasis en leverde de 205 alsmaar meer terrein in. De grote uitzondering was 1997, toen van de 205 het actiemodel Génération op de markt kwam en er in één klap weer bijna evenveel 205-jes als 106-jes werden verkocht. Niet lang daarna verscheen een auto die in één klap het vroegere succes van de 205 kon evenaren en de 106 op zijn plek zette: de 206.