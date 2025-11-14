Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Deze Opel Ascona is niet mooi, maar geeft wel een perfect tijdsbeeld - Liefhebber gezocht

Met Opel-radio!

8
Opel Ascona C Liefhebber Gezocht
Stéphan Vermeulen

De Opel Ascona C zal nooit de liefhebbersstatus krijgen van zijn voorganger, de Ascona B, de laatste met achterwielaandrijving. Toch lichten we deze te koop staande Ascona er graag uit. Met zijn ‘Opel-radio’ en uit de officiēle accessoirescatalogus afkomstige in de grille ingebouwde verstralers kan het niet anders dan dat dit exemplaar altijd in handen is geweest van Opel-fans. Al lijkt dat een utopie gezien het hoge aantal eigenaren dat deze jaren-80 middenklasser gehad heeft: 15.

Hij heeft een origineel Nederlands kenteken, en dat kreeg hij op 19 juni 1986. Daarmee is het er één van voor de facelift die dat jaar werd doorgevoerd. Na de zomer van dat jaar kreeg de Ascona witte knipperlichten en een andere grille die ook nog eens in de kleur van de auto was uitgevoerd. De doppen passen bij de LS-uitrusting, en stond dat op een Opel dan was hij gewoon ontzettend kaal. We zien echter wel een ‘Opel-radio’ in het interieur, en naast de reeds genoemde grille met verstralers zien we ook nog een trekhaak. Daar mag je een geremde aanhangwagen van 1.100 kilo achter hangen. Of de Ascona vaak heeft moeten trekken weten we niet, maar hij heeft nog maar 40.000 kilometer op de teller staan. 

Opel Ascona C Liefhebber Gezocht

De Ascona C heeft een hoekig dashboard, geheel in stijl met dat van andere jarentachtig Opels. Eigenlijk is er kraak nog smaak aan dit model van Opel. Hij kwam in 1981 de rondere Ascona B aflossen en je kon hem krijgen als twee- en vierdeurs sedan (NEE, EEN TWEEDEURS SEDAN HEETTE TOEN GEEN COUPE!) en er bestond ook een liftback met vijf portieren. Misschien was die laatste wel de minst onprettig ogende Ascona C. Er zijn ook nog tot stationwagon omgebouwde Ascona’s geleverd. Lees vooral ook dit verhaal over de Ascona C! Let op: vanaf juni volgend jaar is deze Opel vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting!

Opel Ascona C Liefhebber Gezocht

We zijn wel eens enthousiaster geweest over een klassieker die we te koop zien staan in het aanbod op onze website, maar voor €3.500 koop je wel een auto die perfect past in het tijdsbeeld. Zo reden vele Nederlanders er nu eenmaal bij 40 jaar geleden. Misschien iemand die een Opel-collectie compleet wil maken? Jaarlijks kochten zo’n 12.000 mensen in ons land een nieuwe Ascona al zwakte dat aantal wel af. De veel elegantere Vectra kwam hem in 1988 aflossen. 

Opel Ascona C Liefhebber Gezocht

Signalement

Merk Opel
Model Ascona 1.6 S LS
Carrosserie 4-deurs, sedan
Transmissie 4 versnellingen, handgeschakeld
Aandrijving voorwielaandrijving
Nieuwprijs € 11.606

Specificaties

Brandstof benzine
Motor
Cilinderinhoud 1.598 cc
Maximaal vermogen 60 kW / 82 pk bij 5.400 tpm
Maximaal koppel 130 Nm bij 2.600 tpm
Inhoud brandstoftank 61 l
Lengte / breedte / hoogte 4.366 mm / 1.668 mm / 1.395 mm
Wielbasis 2.574 mm
Massa leeg 986 kg
Laadvermogen 504 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.100 kg / 500 kg
Banden165SR13Prijzen
Topsnelheid 165 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 14,0 s
8 Bekijk reacties
Opel Opel Ascona Classic Cars Occasions Liefhebber gezocht

Lees ook

Nieuws
Opel Sintra Liefhebber Gezocht

‘Vergeten’ zevenzitter met schuifdeuren en handbak voor relatief weinig - Liefhebber gezocht

Nieuws
Opel Manta

Deze Opel Manta is lekker nuchter gebleven - Liefhebber gezocht

Nieuws
Citroën Dyane

Deze Citroën Dyane maakt het niet mooier dan het is – Liefhebber Gezocht

Achtergrond
Tweedehands Golfjes met VR6

Een Volkswagen Golf VR6 kan 30 jaar later van alles zijn omdat er ontzettend veel geknutseld is

Nieuws
Seat Toledo

Deze Seat Toledo heeft onopvallend een hoge leeftijd bereikt - Liefhebber Gezocht

Lezersreacties (8)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.