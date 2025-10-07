In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Je kent vast de 'Tipo 4-vierling' nog wel. De Alfa Romeo 164, Saab 9000, Fiat Croma en de Lancia Thema. Die laatste is wellicht toch een beetje de meest vergeten van het stel. Althans, de Thema 8.32 deed een goede poging om dat te voorkomen. Zo'n spectaculaire Lancia Thema hebben we hier niet te pakken deze keer. Nee, dit is een 2.0 i.e. en dat was toch wat meer een Lancia Thema zoals je 'm indertijd nog wel af en toe tegenkwam.

Tegenwoordig dekt 'af en toe' de lading niet meer helemaal. Een Lancia Thema van deze generatie is anno 2025 behoorlijk zeldzaam. Niet in de laatste plaats omdat er überhaupt maar ruim 5.000 van verkocht zijn in ons land. Daar komt bij dat het niet het schoolvoorbeeld van een ijzersterk product was. Tegenwoordig dus zeker een auto om te koesteren en goed voor te zorgen en juist zo'n relatief gewone Thema is erg zeldzaam nu. De ooit zo exclusieve 8.32 met zijn Ferrari-V8 is nu juist de meest voorkomende versie van deze Lancia Thema in Nederland.

Met zijn 116 pk sterke atmosferische 2.0 heeft deze rode Thema de goedkoopste aandrijflijn. Het is immers niet eens een 16V. De auto oogt dus in wezen wat 'dikker' dan hij is, zeker zo met die sportieve wielen eronder. Toch is ook zo'n betrekkelijk eenvoudige Thema echt niet karig te noemen en de auto lijkt er op basis van de foto's nog knap bij te staan. Met elf voormalige eigenaren, waarvan recent enkelen die de auto maar heel kort hebben gehad, is het alleen wel een beetje de vraag of er geen lijken uit de kast komen. De kilometerstand van 163.227 km valt in elk geval nog best mee. Vraagprijs: €4.950.