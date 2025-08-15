Als we deze keurige rode Ford Orion uit 1984 zien staan, met alle chromen stripjes op de juiste plek en de rode lak glanzend alsof hij net nieuw is afgeleverd, kunnen we maar één ding concluderen: deze Escort met kont heeft altijd binnen gestaan. En die warme, beschutte garage verliet hij maar zelden in de 41 jaar dat hij bestaat: 77.000 kilometer staat er op de klok!

De Ford Orion, wat was dat ook alweer? Je moet de Orion zien als de tegenhanger van de Volkswagen Jetta, de Golf met kont. Ford lanceerde in 1980 een nieuwe Escort volgens de toen moderne hatchback-trend in de compacte middenklasse. Een auto met grote achterklep, uiteraard met voorwielaandrijving, die de Escort Mk1 en 2, sedannetjes met achterwielaandrijving, moest doen vergeten. Dat was natuurlijk even slikken voor de wat traditionelere automobilist. De vijftigplussers van die dagen? Die zagen bij alle merken het type auto dat ze kenden wegvallen. Bij Opel was de C Kadett bijvoorbeeld in 1979 opgevolgd door de moderne, hoekige, voorwielaangedreven D Kadett. De oudere Ford-rijder die niet van vernieuwing hield, moest eind 1982 helemaal aan de beademing toen het merk de Sierra lanceerde. Een super gestroomlijnde hatchback die er uitzag alsof het jaar 2000 al was begonnen. Een enorme schokgolf voor de Taunus-rijder. Dat was nog echt zo’n middenklasser zoals kinderen tot het eind van het vorige millennium auto’s tekenden: lange neus-cabine-lange kont.

Dik tien jaar Orion

Om al die geschokte Ford-klanten te behouden, ontwikkelde Ford in allerijl de Orion, een Escort met een enorme ‘kofferbak’ eraan geplakt. Dat leverde een riante bagageruimte op: 383 liter! De Escort met kont ging Orion heten. De variant met die naam heeft het tien jaar volgehouden. Ook in de jaren negentig was er nog een Orion, maar in de laatste jaren (1995-1998) schrapte Ford de naam voor de Escort vierdeurs en ging hij gewoon Escort heten.

Achteraf gemonteerde toerenteller

Terug naar de advertentie die ons op dit verhaal bracht. De Orion stamt uit 1984 en ziet er ook vanbinnen nog uit om door een ringetje te halen. Het is een 1.3 GL en die had een grote klok in het instrumentarium, heel gebruikelijk in die dagen. Toch wilde de eigenaar wel weten hoeveel toeren de 69 pk sterke 1.3-benzinemotor maakte. Hij monteerde links van de overkapping een toerenteller. Rechts zit een voltmeter voor de accuspanning. De originele, ouderwetse radio maakt het plaatje compleet. Dit is echt een tijdscapsule.

Prima mee met verkeer

Met een 1,3-liter van 69 pk ben je in deze tijd niet de vlotste verkeersdeelnemer, maar de sprint van 0 naar 100 kan in iets meer dan dertien seconden. Daarmee kom je nog prima met het verkeer mee. Leeg weegt de klassieke compacte middenklasser met kont maar 870 kilo. Degene die de Orion in zo’n mooie staat heeft gehouden, hield overigens wel van wat aanpassingen. De rode grille is niet standaard, we zien mistlampen die zo uit de accessoirebrochure komen, dus helemaal goed, en de wielen kunnen we ons vooral herinneren van de Escort Ghia, dus ook die stammen uit het officiële aankleedprogramma van Ford. Terwijl we ons verdiepen in het Ford van die dagen komen er achter dat je de Orion zelfs als ‘1.6 Injection’ kon krijgen, met de 105 pk sterke motor van de Escort XR3i. Een sportieve badge paste Ford verder niet toe op die 'hete versie'.

Deze Orion zal niet menig liefhebbershart sneller doen kloppen, maar stel, je opa of buurman had vroeger zo’n auto en je raakt van deze klassieker in een nostalgische bui, dan kun je de brave Ford voor €4.900 ophalen.