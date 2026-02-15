Wanneer een auto ‘Renner’ wordt genoemd en er met zijn knalgele lak, zwarte accenten en bredere schoeisel ook nog eens hartstikke sportief uitziet, dan moeten we hier wel met een snelheidsmonstertje te maken hebben, toch? Eentje in de categorie van de destijds erg opwindende Simca 1000 Rallye, de Opel Kadett 1900 Rallye en NSU 1000 TT, wellicht? Nee, helaas. Sportief om te zien was de speciale Kever beslist, maar technisch was er niets uitbundigs aan: het bleef onder zijn bolle achterklepje gewoon bij de sterkste boxer die VW destijds in de Kever monteerde en dat was een 1600 met welgeteld 50 pk. De Golf GTI had er in 1976 al ruim tweemaal zo veel.

In een nieuwsbericht van Auto, Motor und Sport in december 1972 komt de naam Gelb Schwarzer Renner nog niet voor; er wordt daar alleen gewag gemaakt van een nieuwe VW 1303 S met een sportpakket, met als meest opvallende elementen de flink bredere wielen met 175/70 SR15-banden, matzwarte bumpers en natuurlijk de al even zwarte voorklep en motorkap. In het interieur stelen een met leer bekleed sportstuur en sportstoelen met hoofdsteunen de show. Geen woord over de lakkleuren evenmin over de vele andere details die in matzwart zijn uitgevoerd, zoals de raamlijsten, deurgrepen en uitlaten.

Extra oplage want uiteindelijk 3.500 gebouwd

Kennelijk liet de Duitse koper zich het sportpakket goed smaken, want de Kevers renden de deur uit. Begin 1973 verschijnt het nieuwsbericht dat VW een extra oplage van 1.500 stuks aankondigt, die – zo weten we nu – het productietal op een uiteindelijk schamele 3.500 stuks zal brengen. VW of America bestelde er trouwens maar liefst 20.000, maar die kon Wolfsburg met geen mogelijkheid leveren. Alleen de onderdelen opsturen moest wel lukken, zo werd de Amerikaanse importeur voorgehouden. Maar zo ver kwam het niet; de Gelb Schwarzer Renner bleef een puur Duitse aangelegenheid. Dat maakt de nu overgebleven auto’s vanzelf razend exclusief; ze behoren tot de meest gezochte Kevers überhaupt, waarvoor inmiddels tarieven van royaal meer dan 40 mille gelden. Wie hem toen nieuw kocht en hem nu nog heeft, kan tevreden zijn: de meerprijs van het geel-zwarte sportpakket was ooit een schappelijke DM 760, bovenop de DM 6.890 van de 1303 S zelf.

Volkswagen 1303 S ‘GSR’

Motor 1,6-liter 4-cil. boxer

Max. vermogen 41 kW/50 pk bij 4.000 tpm

Max. koppel 108 Nm bij 2.800 tpm

Topsnelheid 135 km/h

0-100 km/h 19,5 s

Gewicht 890 kg

Prijs DM 7.650 (1973)