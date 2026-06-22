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Renault Megane E-Tech Electric
Renault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech ElectricRenault Megane E-Tech Electric
 
Nieuws

De Renault Megane E-Tech Electric is weer helemaal een moderne Renault

Zowel optisch als technisch nieuws

Lars Krijgsman
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De Renault Megane E-Tech Electric is vernieuwd. De elektrische Megane wordt optisch in lijn gebracht met de rest van de modellen van Renault en profiteert ook van technische verbeteringen.

De inmiddels zo'n vijf jaar oude Renault Megane E-Tech Electric stamt uit een designperiode van Renault waarin ronde vormen en vloeiende lijnen domineerden. Latere Renaults kregen van het vlijmscherp geslepen potlood van Gilles Vidal – inmiddels weer terug bij Peugeot – veel strakkere ontwerpen. Met een facelift brengt Renault de Megane E-Tech Electric nu in lijn met de rest van de Renault-familie.

De elektrische Renault Megane E-Tech Electric heeft een stevig vernieuwde voorzijde. De vorm van de koplampen blijft behouden, al is de horizontale strip ledverlichting die onderin de unit zat verdwenen. Dat is niet zomaar. Voorheen vormden ze met de aan weerszijden van het Renault-logo geplaatste chroomstrips optisch één geheel. Die strips zijn op de tekentafels van Renault ook weggegumd. Tussen de koplampen zit voortaan een zwart paneel dat enigszins het patroon heeft van een grille. Het Renault-logo dat centraal in de neus zit, is kleiner en duikt ook minder fanatiek de voorklep in. De voorklep zelf is dus ook herzien. De haakvormige led-uitlopers die voorheen in de bumper zaten, maken plaats voor led-dagrijverlichting met acht 'wiebertjes'. De voorbumper zelf is uiteraard ook nieuw en moet het zonder zwart geblokt gaaswerk doen.

Ook aan de achterzijde is de Megane E-Tech Electric vernieuwd. De achterlichtunits behouden hun basisvorm, maar hebben een kleiner verlicht deel. We zien een lichtsignatuur met 3D-led-elementen die rondom vergezeld wordt door zwart kunststof met minstens zoveel reliëf. Uiteraard zien we ook achteraan de Megane een volledig nieuwe achterbumper.

Dit bericht wordt aangevuld.

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