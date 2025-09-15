Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

‘Renault trekt Megane E-Tech uit de shaduw met sportievere versie’

Lijkt vooral om looks te gaan

4
Renault Megane E-Tech
Jan Lemkes

Door de nieuwere en hippere Renaults 4 en 5 lijkt de Megane E-Tech een beetje ondergesneeuwd, maar daar wil Renault wat aan doen. Sportiviteit is naar verluidt het antwoord, al is nog wel de vraag of de elektrische Megane meteen een soort Megane RS wordt.

Volgens onze Engelse collega’s van AutoExpress werkt Renault aan een sportievere versie van de elektrische Megane E-Tech. ‘Waar we naar kijken is een hot hatch, dat is de richting die we op willen gaan”, zou Renault-CEO Fabrice Cambolive (CEO van het merk, niet de groep) hebben gezegd op de IAA in München. Onze landgenoot en designchef Laurens van den Acker deed daar volgens dezelfde bronnen ook een duit in het zakje. Hij zegt over de elektrische Megane: “We willen er meer van verkopen dus we moeten iets doen. Als je een nieuwe accu in een EV stopt, wat heel duur is, maar niets aan het uiterlijk verandert, is het heel lastig om mensen te overtuigen om er extra geld voor te betalen. We moeten de onderhuidse wijzigingen dus rechtvaardigen met iets zichtbaars.”

Dat laatste klinkt toch alweer heel anders dan de hot hatch-knipogen. Van den Acker heeft het toch vooral over looks, en spreekt ook van een ‘hot hatch-looking EV’. Wij zetten ons geld dus voorlopig op een facelift voor de Megane E-Tech met de nieuwe, scherpere tekenstijl die Renault ook voor onder meer de Austral en Espace gebruikt. Combineer dat met wat agressievere bumpers en je krijgt een auto die inderdaad sportiever oogt, zonder meteen ook echt sportief te zijn. Hoewel dat natuurlijk altijd wel kan, want Volkswagen heeft immers z’n ID3 GTX en bij Stellantis zetten ze met de Ypsilon HF, Abarth 600 en derivaten nog veel sterker in op elektrische hot hatch-achtigen.

4 Bekijk reacties
Renault Renault Mégane Elektrische Auto

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Renault Mégane comfort range Techno 60 kWh | LMV | Clima | Stoel/stuurverwarming | ACC | Carplay | Navigatie |

Renault Mégane comfort range Techno 60 kWh | LMV | Clima | Stoel/stuurverwarming | ACC | Carplay | Navigatie |

  • 2025
  • 20 km
€ 39.154
Renault Mégane comfort range iconic 60 kWh | Direct uit voorraad leverbaar! | Lederen bekleding | Harman/Kardon Sound

Renault Mégane comfort range iconic 60 kWh | Direct uit voorraad leverbaar! | Lederen bekleding | Harman/Kardon Sound

  • 2025
  • 15 km
€ 41.959
Renault Mégane comfort range esprit alpine 60 kWh | Direct uit voorraad leverbaar! | Pack Driving & Sound Harman/Kardon!

Renault Mégane comfort range esprit alpine 60 kWh | Direct uit voorraad leverbaar! | Pack Driving & Sound Harman/Kardon!

  • 2025
  • 15 km
€ 40.609

Lees ook

Nieuws
Renault 5 vs. Mini Cooper dubbeltest

Renault 5 is EV van het jaar 2025

Kia EV3 vs Renault Megane E-tech

Dubbeltest: Kia EV3 vs. Renault Megane E-tech - Nieuwkomer verplettert niet

Praktijkervaring
Renault Megane E-Tech Electric

Praktijkervaring Renault Megane E-Tech Electric

Volvo EX30 vs. Renault Megane E-Tech

Volvo EX30 vs. Renault Megane E-Tech - Vergelijkende Test

Nieuws
Renault Megane E-Tech

Renault Megane E-Tech Electric in prijs verlaagd

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (4)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.