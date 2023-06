De oudste nieuwe elektrische auto's die je kunt kopen

Wie in de markt is voor een nieuwe elektrische auto kan dankzij de stortvloed aan nieuwe elektrische modellen die de laatste jaren worden geïntroduceerd uit talloze modellen kiezen. Het gros van de nieuwe EV's die je kunt kopen is slechts een paar jaar oud, maar wat zijn eigenlijk in de basis de oudste nieuwe elektrische auto's die je in Nederland kunt kopen?

Wie AutoWeek geregeld bezoekt merkt ongetwijfeld dat autofabrikanten in Europa vooral nieuwe elektrische modellen op de markt brengen. Natuurlijk worden er nog nieuwe modellen zonder elektrische aandrijflijnen gepresenteerd, maar het aandeel auto's dat enkel als EV óf naast met verbrandingsmotoren ook met elektrische hardware verschijnt - denk aan de BMW i5 - groeit gestaag. In Nederland kun je al praktisch 15 jaar elektrische personenauto's kopen. Zo stond in 2009 al de Think City op de prijslijsten, kon je bij Renault al in 2011 in een elektrische Kangoo Maxi Z.E. stappen en kwam Nissan in 2010 met de eerste generatie Leaf. Ook Tesla was er met de Roadster vroeg bij en bij Citroën, Peugeot en Mitsubishi kon je in 2010 al in een C-Zero, Ion of i-MiEV stappen. Vrijwel alle modellen uit die 'vroege EV-jaren' zijn inmiddels vervangen door nieuwe modellen, maar twee in de basis oudgedienden zijn nog altijd nieuw te koop. Een daarvan is een flinke Tesla, de ander een compacte Renault.

Tesla Model S

Jawel, het model dat de elektrische auto in de ogen van velen 'begerenswaardig' wist te maken draait in de basis al dik 11 jaar mee. De Tesla Model S werd nadat het ontwikkelingsproces al jaren daarvoor begon in juni 2012 in productierijpe vorm gepresenteerd. Aan het eind van 2012 werd bekend wat de Tesla Model S in Nederland moest gaan kosten. Hij kwam aanvankelijk als Model S 60 en als Model S 85 op de markt en had destijds een vanafprijs van €72.600.

De Tesla Model S die je ruim 11 jaar later nog nieuw kunt bestellen, is technisch uiteraard grondig doorontwikkeld. Door de jaren heen heeft Tesla de Model S namelijk geregeld zowel optisch als technisch tegen het licht gehouden. In 2016 ging het model onder het mes, er kwamen Dual Motor-versies, de 70, 75 en 90 en P90D werden geïntroduceerd en er kwamen zelfs 100D's. Uiteindelijk liet Tesla de naamgeving met getallen vallen en koos voor namen als Standard Range, Long Range en Performance. In 2021 ging de Model S nog veel grondiger onder het mes. De Tesla waarmee het grote succes begon kreeg niet alleen weer een nieuwe snuit, maar ook een volledig nieuw interieur en zelfs een knotsgekke Plaid-versie.

De vanafprijs van de Tesla Model S bedraagt tegenwoordig €107.490. Daar krijg je wel direct de Tesla Model S Dual Motor voor met een bereik van 723 kilometer en waarmee je al in 3,2 tellen vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h stampt. De momenteel enige andere motorversie is de Tesla Model S Plaid, het driemotorige elektrische monster dat je vanaf €132.490 trakteert op een 0-100-sprint in slechts 2,1 tellen, een topsnelheid van 322 km/h en bereik van - op 19-inch lichtmetaal - 695 kilometer.

Gebruikte Tesla's Model S zijn er in ons occasionaanbod vanaf zo'n 24 mille. Dan krijg je wel een zo'n 10 jaar oud exemplaar met zo'n 3 ton of meer op de klok.

Renault Zoe

Net als de Tesla Model S bewijst ook de Renault Zoe dat je een elektrische auto prima grondig kunt blijven verbeteren zonder direct met een volledig nieuw model te hoeven komen. De Renault Zoe is zelfs nog enkele maanden ouder dan de Tesla Model S. Na een tweetal concept-cars met Zoe in de naam - Zoé Concept uit 2005 en de Zoe Z.E. Concept in 2009 - liet Renault tijdens de Autosalon van Parijs in 2010 de bijna productierijpe Zoe Preview zien. Een kleine twee jaar later debuteerde tijdens de Autosalon van Genève in maart 2012 eindelijk de daar sterk op lijkende definitieve productieversie. Daarmee werd de Zoe die je daadwerkelijk kon kopen enkele maanden eerder aan de wereld getoond dan de definitieve Tesla Model S. Dat maakt de Renault Zoe tot de in de basis oudste nieuwe elektrische personenauto die je in Nederland kunt kopen.

De Renault Zoe was er aanvankelijk alleen met een 22 kWh accupakket en een 88 pk sterke elektromotor, maar net als Tesla de Model S heeft ook Renault behoorlijk zijn best gedaan de Zoe door de jaren heen te actualiseren en te verbeteren. Zo kreeg de Zoe begin 2015 de nieuwe compactere en efficiëntere R240 geheten elektromotor waarmee de actieradius van de EV toenam van 210 tot 240 kilometer. Ruim een jaar later - tijdens de Autosalon van Parijs in 2016 - introduceerde Renault een opnieuw opgewaardeerde versie van de Zoe, ditmaal met 41 kWh accu een een aanzienlijk groter bereik.

Daarmee is het Zoe-verhaal nog niet samengevat, want in 2018 verscheen een 109 pk sterke (R110) Zoe en een jaar later werd de elektrische Fransman ingrijpender vernieuwd. In dat jaar introduceerde Renault namelijk de grondig gefacelifte Zoe. Die kreeg niet alleen een opgefrist uiterlijk, maar ook uitgebreid opgewaardeerde techniek. De Zoe maakte kennis met een 52 kWh accupakket, een exemplaar dat dus tweemaal zo groot was als het eerste pakket waarmee de elektrische Renault op de markt kwam. Die 52 kWh accu viel te combineren met de R110 én met de toen nieuwe R135-elektromotor. Net als de Model S lijkt de Zoe dus nauwelijks meer op de versie die inmiddels ruim 11 jaar geleden op de markt verscheen. Met die aandrijflijnen is de Zoe ook nu nog te koop. De net geen 110 pk sterke Zoe is er als Equilibre vanaf €34.895. De sterkere 136 pk krachtige Zoe met dezelfde 52 kWh accu is er vanaf €36.195 (Evolution). De actieradius ligt op tot 395 kilometer.

Gebruikte Renaults Zoe zijn er in ons occasionaanbod vanaf zo'n 7 à 8 mille. Ook hier geldt dat je dan een van de oudere exemplaren krijgt.

En verder?

Er zijn meer relatief oudere elektrische modellen te koop, maar geen van alleen is in de basis zo oud als de Renault Zoe of Tesla Model S. De Tesla Model X stamt uit 2015 en de huidige tweede generatie Nissan Leaf draait met introductiejaar 2017 ook alweer zes jaar mee. De nu Q8 e-tron geheten elektrische SUV van Audi begon zijn leven in 2018 simpelweg als 'e-tron' en ook de Jaguar I-Pace en Hyundai Kona Electric werden in dat jaar gepresenteerd. Er is inmiddels een nieuwe elektrische Kona, maar vooralsnog is die nog niet in Nederland te koop en heeft Hyundai nog de in 2020 gefacelifte versie van het origineel in het aanbod.