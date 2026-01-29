Wie een Tesla Model S of Tesla Model X wil, doet er goed aan snel de portemonnee te trekken en er een te bestellen. De Tesla Model S en Model X gaan namelijk heel binnenkort uit productie. Daarmee komt er een eind aan een tijdperk.

Lang waren de Tesla Model S en Model X de enige modellen waar de Tesla-familie uit bestond. Aan alles komt een eind, ook aan de carrière van de inmiddels zo'n dertien jaar oude Tesla Model S en elf jaar oude Model X. Tesla-topman Elon Musk zegt dat het ergens in het tweede kwartaal van dit jaar over en uit is voor het tweetal. De productie wordt dan gestaakt om ruimte te maken voor de productie van Tesla's humanoïde robot Optimus.

De kleinere en betaalbaardere Tesla Model 3 en Model Y hebben de carrière van de Model S en Model X feitelijk al een tijd geleden beëindigd. In 2025 verlieten slechts 53.900 Tesla's Model S en Model X de fabriekspoorten in Californië. Er werden slechts 50.850 stuks geleverd. Om dat in perspectief te zetten: van de Model 3 en Model Y zijn in 2025 bijna 1,6 miljoen exemplaren geleverd. Slechts 3 procent van alle auto's die Tesla in 2025 afleverde, waren een Model S of Model X. Het tweetal speelt al jaren een rol in de marge. Ook in Nederland. Van de 16.684 nieuwe Tesla's die in 2025 in ons land zijn geregistreerd, waren er slechts 49 stuks een Model X en 36 stuks een Model S. Dat was jaren geleden wel anders. Zo zijn er in Nederland in 2018 maar liefst 5.622 exemplaren van de Model S op kenteken gezet. De Model X had in datzelfde jaar zijn topjaar. Toen werden 2.963 exemplaren op kenteken gezet.

Tesla heeft de Model S en de Model X door de jaren heen goed actueel weten te houden. Het tweetal ging meermaals onder het mes en werd vooral technisch regelmatig verbeterd. De laatste keer nog vrij recent. De Tesla Model S en Model X werden in oktober vorig jaar in vernieuwde vorm in Nederland geïntroduceerd. Zo heftig als de ingreep die het tweetal in 2021 onderging, was de laatste opfrisbeurt niet.

De Tesla Model S en Tesla Model X moeten in Tesla's fabriek in Fremont (Californië) plaatsmaken voor de productie van Tesla's mensachtige robot Optimus. Tesla richt zich de laatste jaren behoorlijk op robotica, kunstmatige intelligentie en autonoom vervoer (Cybercab). Elon Musk heeft het voornemen om in Fremont jaarlijks miljoenen exemplaren van de Optimus te produceren, al zal het waarschijnlijk nog tot eind dit jaar duren voordat de eerste robots van de band lopen.

Met name het aanstaande verdwijnen van de Model S markeert het einde van een tijdperk. De Model S was na de op een Lotus Elise-gebaseerde Roadster de eerste écht serieuze auto van Tesla, dat in 2012 weinig meer was dan een veelbelovende start-up.

Tesla Model S of Model X kopen

De Tesla Model S kost in Nederland minimaal €110.990. Voor dat geld rijd je de Model S All-Wheel Drive met een bereik van wel 744 kilometer. De enige andere Model S die nog leverbaar is, is de knotsgekke want beresterke Plaid. SUV-alternatief Tesla Model X is er in Nederland ook enkel als All-Wheel Drive (600 kilometer bereik) en als Plaid (€125.990).

Is dat je allemaal te gortig? Kijk dan eens naar het uitgebreide occasionaanbod op AutoWeek.nl. Je koopt namelijk al een gebruikte Tesla Model S voor €13.900. Dan rijd je wel een exemplaar uit 2015 met maar liefst 350.773 kilometer ervaring. Dat hoge kilometerstanden wel vaker voorkomen kun je zien in deze aflevering van onze keuringstest Klokje Rond. De goedkoopste Tesla Model X kost je €24.911. Voor dat geld staat er een exemplaar uit 2019 met bijna drie ton op de teller bij je langs de stoep.