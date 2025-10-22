De vernieuwde Tesla Model S is er eindelijk ook in Nederland. De Tesla Model S is vanbuiten én vanbinnen opgefrist en heeft zelfs een nog groter bereik dan voorheen. AutoWeek heeft de prijzen.

De Tesla Model S is een van de oudste modellen die je nog nieuw kunt kopen. Tesla heeft het model door de jaren heen echter meerdere malen zowel subtiel als grondig vernieuwd. Medio dit jaar werd de Tesla Model S in thuisland Verenigde Staten opgefrist en nu is die verbeterde versie ook in Nederland gearriveerd.

Verwacht geen uiterst ingrijpende facelift. De Tesla Model S heeft nieuwe 19- tot 21-inch grote lichtmetalen wielen. De vernieuwde Tesla Model S Plaid springt er wél direct uit. Die heeft een vernieuwde voorkant met daarin een nieuwe, rechtlijniger getekende voorbumper. Aan de achterzijde zit een uit koolstofvezel vervaardigde achterspoiler en ook hier is de bumper - met diffuser - nieuw. Ook nieuw: een camera aan de voorzijde, een dodehoekindicator én de adaptieve koplampen zijn verbeterd.

In de Tesla Model S tref je nieuwe sfeerverlichting aan. Daarbij moeten er dankzij betere isolatie minder wind- en afrolgeluiden het interieur binnen komen. De actieve ruisonderdrukking is verbeterd en zelfs de luchtvering is iets herzien. Ook staat de Tesla op nieuwe banden met een lagere rolweerstand. Topversie Model S Plaid heeft volgens Tesla verbeterde elektromotoren en moet op hoge snelheid stabieler zijn.

Belangrijker: het bereik is groter dan voorheen! De Tesla Model S is er net als voorheen weer als All-Wheel Drive en als Plaid. De Model S All-Wheel Drive komt voortaan tot 744 kilometer ver op een volle accu. De maximale actieradius betrof eerder nog 723 kilometer. In 3,2 seconden zoem je met deze versie naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid: 240 km/h. De Model S All-Wheel Drive is er vanaf €110.990 en is daarmee niet duurder dan voorheen. De 1.020 pk sterke en krankzinnig snelle Model S Plaid - die in slechts 2,1 seconden de 100 km/h bereikt - kost €10.000 meer en perst tot 612 kilometer uit zijn accu. Ook de Model S Plaid is net zo duur als eerder.

De eerste exemplaren komen in november naar Nederland.

Prijzen Tesla Model S - oktober 2025