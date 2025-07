Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Tweemaal eerder kwam de Tesla Model Y voorbij in de rubriek ‘Back to basics’. De eerste keer kostte de goedkoopste variant maar liefst 65 mille, later werd dat 51 en nu ben je voor de voordeligste variant van de rondom vernieuwde en vooral verbeterde Model Y nog ‘maar’ €46.000 kwijt. Wat krijg je daarvoor?

Tesla Model Y Achterwielaandrijving - €45.990

Tesla en prijsverlagingen, je kunt er een boek over schrijven. De prijsverlagingen van de Model Y hebben zeker niet alleen maar te maken met de directe relatie die er lijkt te bestaan tussen de verkoopcijfers en de verkoopprijzen van dit merk (omlaag=omlaag) maar ook met de beschikbaarheid van versies. Bij de lancering van het hogere Model 3-alternatief was hij er immers alleen als Long Range AWD, en dat moet wat kosten. Die snelle vierwielaandrijver is er echter nog steeds, en kost met €53.990 toch een stuk minder dan de €65.010 die we in 2021 voor zijn voorganger noteerden.

Hetzelfde gaat ook op voor de uiteindelijke basisversie, met kleinere accu en achterwielaandrijving. In 2022 betaalde je daarvoor nog €50.995, inmiddels staat de teller op €45.990. Die prijs is overigens niet helemaal nieuw, want net voor de facelift moest je dat bedrag ook minimaal voor een Y betalen. Nu krijg je echter simpelweg meer voor dat geld. Meer snelheid, bijvoorbeeld, want de sprinttijd van 0 naar 100 ging van 6,9 naar 5,9 seconden. Meer rijbereik, ook, want dat ging van 455 naar 500 kilometer.

Iedere Model Y profiteert dankzij de vernieuwingsronde bovendien van meer verfijning, meer comfort en een betere afwerking, dat is altijd mooi meegenomen. De uitrusting was al riant, maar ging er eveneens op vooruit. Zo kreeg de Model Y – dus ook het basismodel – een extra touchscreen voor achterpassagiers, is er sfeerverlichting, zijn er extra camera’s en is de Tesla voorzien van verwarmde én geventileerde stoelen voorin en een elektrisch verstelbare en omklapbare achterbank. Het komt allemaal bovenop de riante uitrusting die de Model Y al had, waaronder een elektrisch verstelbare achterbank, 19-inch lichtmetaal (met wieldoppen), handsfree openen en wegrijden via de app, een groot en snel infotainmentsysteem, autopilot met adaptieve cruisecontrol en stuurwielverwarming. Volop luxe dus, en dat helemaal standaard.

Audio

Eigenlijk is er maar één gebied waarop de Model Y enigszins tekortschiet ten opzichte van zijn voorganger, en dat is audio. Voorheen had iedere Model Y standaard het uitgebreide audiosysteem met subwoofer, nu is dat voorbehouden aan de Long Range All-Wheel Drive. Alle versies met achterwielaandrijving, dus ook de duurdere Long Range, hebben een ‘downgrade’ gekregen naar 9 speakers zonder separate subwoofer. Nu klinkt dat heus ook goed, maar je mist wel het overdonderend geweldige geluid van de meest uitgebreide variant.

De keuze van de auteur

Een Longe Range is leuk, maar met de standaardversie van de Model Y is heel goed te leven. Ik zou dus zeker gewoon de basisversie adviseren en bestellen, uitzonderlijke gevallen daargelaten. Aankleden met andere wielen is in het geval van de basisversie niet eens mogelijk, althans niet af fabriek. Geeft niet, want met 20-inch wielen schiet je verbruik omhoog dus dat zou ik toch niet doen.

Een trekhaak is met €1.350 prijzig, maar handig en zou ik dus wel bestellen. Dan rest ons het thema ‘kleur’. Nu moet ik oppassen, want ondanks mijn grote mond over felle kleuren was de Tesla die ik ooit zelf bestelde gewoon wit. Die mooie parelmoerkleur is gratis en voor andere kleuren betaal je €1.300 of zelfs €2.600 (rood en ‘Quicksilver) bij.

Wit vind ik bij een Y echt niet mooi, dus ik zou in dit geval voor ‘Deep Blue Metallic’ gaan. Dat is vrij zeldzaam op een nieuwe Tesla en valt nog in de ‘goedkope’ categorie, al blijft de meerprijs fors. Het witte interieur vind ik prachtig, maar nog eens €1.200 betalen voor wat in feite alleen maar een andere kleur kunstleer is, zou me waarschijnlijk toch te ver gaan. Het blijft dus bij saai zwart, met enige tegenzin. Het blauwe resultaat kost met trekhaak €48.640, en dan heb je nog altijd een heleboel EV voor je geld.