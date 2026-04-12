In de lokale krant van Appelscha werd een Citroën 2CV te koop aangeboden en de aandacht van Siert Helder was getrokken. Dat moest hem worden! Voor 2.000 gulden werd Siert eigenaar van de Lelijke Eend en dat is hij nu, drie decennia later, nog steeds.

Hij is langer dan dertig jaar in je bezit, dan moet hij wel héél bijzonder zijn!

“Op de een of andere manier heb ik de Eend nooit weg kunnen doen. Ik heb hem gekocht toen ik 21 jaar oud was en ging stagelopen. Dat was in 1992. Met het openbaar vervoer was het geen doen om vanuit mijn woonplaats Appelscha naar mijn stageplek in Roden te reizen, dus bood de Eend uitkomst. In die periode ben ik er ook nog twee keer naar mee naar de Dordogne afgereisd, maar daarna werd het chassis zo slecht dat hij in een kapschuur belandde.”

Wat is er toen mee gebeurd?

“In 2005 wilden we de 2CV graag gebruiken voor onze bruiloft. We kregen de Eend op tijd rijklaar en apk-gekeurd. Toen onze gasten in twee Amerikaanse schoolbussen vervoerd werden, reden wij met het Eendje voorop. In de daaropvolgende zomer zijn we ermee naar Schotland afgereisd voor een heuse Eenden-wereldmeeting en vervolgens zetten we op de bonnefooi koers naar Ierland voor een rondreis. We hadden alleen maar een tent bij ons. Dat was een hele belevenis.”

Ging de Eend daarna weer terug de kapschuur in?

“Hij is inderdaad weer jarenlang verdwenen in een garagebox. Onze zoon David was inmiddels geboren en zijn Maxi-Cosi hadden we op de voorbank vastgezet. Tijdens het rijden tikte er een steentje tegen de voorruit waardoor die in duizend stukken barstte en het versplinterde glas over David heen kwam. Het liep allemaal goed af, maar we waren zo geschrokken dat de Eend daarna werd afgeserveerd en in een garagebox eindigde. Daar heeft hij sinds 2007 stilgestaan, totdat ik drie jaar geleden besloot om het Eendje te laten restaureren.”

Als we op de foto’s afgaan, mag dat resultaat er zijn!

“Ik ben er ontzettend blij mee. Hij is aangepakt door Erwin, een Lelijke Eend-specialist in Nieuw-Beerta. Hij wilde de 2CV wel onder handen nemen, mits het op zijn tempo ging, en daarmee heb ik van harte ingestemd. Mijn zoon opperde om de auto oranje te maken. Het werd de originele kleur ‘Cuivre Indien.’ Het resultaat is wat mij betreft prachtig. Hij is verder origineel gelaten, op een trekhaak, een usb-aansluiting en een derde remlicht na. De witte Safari-bumper komt uit het magazijn van Erwin. Dat was een originele accessoire van Citroën en vind ik wel stoer staan. Sinds de restauratie gebruik ik de Eend als dagelijks vervoer. In de afgelopen dertig maanden heb ik omgerekend 14.500 kilometers per jaar gereden.”

Blijft het allemaal een beetje heel?

“Van stilstaan knapt een auto in mijn beleving niet op. Hij wordt het jaar rond gebruikt, ook in de winter. De 2CV heeft wel een roestbehandeling gehad en ik zorg dat de auto schoon blijft. Voor het onderhoud kan ik terecht bij de Eend-specialist of bij een kennis in de buurt. Ik heb dus zo mijn adresjes, maar ik merk dat de groep mensen die aan Eenden kan en wil sleutelen schaarser wordt. De ‘Eenden-mensen’ worden simpelweg ouder en bij een normale garage ben je letterlijk en figuurlijk een vreemde eend in de bijt als ze je met deze auto aan zien komen.”

De Citroën wordt in ieder geval weer flink gebruikt

“Ja, met heel veel plezier. Bij het tankstation heb ik vaak aanspraak en onderweg krijg ik regelmatig duimpjes omhoog. Die positieve reacties zijn erg leuk. Natuurlijk is het niet altijd even comfortabel. Het motortje geeft veel lawaai door, de kachel doet het matig en op de bank voorin kun je hooguit een beetje hangen. Na een uurtje sturen wil je er graag uit om even de benen te strekken. Toch blijft het leuk om onderweg te zijn in de 2CV. Het is ontspannend en tegelijkertijd avontuurlijk. In een Eend kun je niet hard, dus je hoeft ook niet hard te gaan. Maar je moet de vaart er wel inhouden, want als die er eenmaal uit is, heb je die niet snel terug.”

Eigenaar Naam: Siert Helder

Bouwjaar: 1971

Woonplaats: Appelscha

Beroep: Architect

Eerste auto: Citroën 2CV6 Spécial

Gekocht voor: 2.000 gulden in 1992

Droomauto: “Mijn 2CV6!”

Haha, 2.000 gulden, dat is nog geen €1.000, moet je nu eens kijken wat je voor een 2CV betaalt!