Zo’n DB5 mag tegenwoordig onbetaalbaar zijn (iets wat tevens geldt voor de Toyota 2000GT uit You Only Live Twice en de BMW Z8 uit The World Is Not Enough), maar Bond heeft ook rondgereden in veel minder tot de verbeelding sprekende en goedkopere vierwielers. Wij tonen er drie, zodat menigeen zich toch een beetje 007 kan wanen zonder meteen failliet te hoeven gaan.

Citroën 2CV Club - 1981 - 38.428 kilometer - €9.950

Een van de meest onwaarschijnlijke Bond-auto’s is de gele Citroën 2CV van bondgirl Melina Havelock die in For Your Eyes Only (1981) goed met de kruisboog overweg kon. Het ontkomen aan twee zwarte Peugeots 504 in het Spaanse heuvelland bleek wat lastiger, zodat Roger Moore het stuur van de Eend ter hand nam. Dankzij zijn rijkunsten - en de viercilinder boxermotor uit de GS, waardoor het aantal pk’s verdubbelde - lukte het om de handlangers van tegenstander Hector Gonzales kwijt te spelen. Citroën spon garen bij het gebruik van de 2CV in de beroemdste filmreeks ooit en bracht zelf een gele actie-Eend uit, compleet met ‘kogelgaten’ en de vermelding ‘007’ op de voorportieren. Zo’n exemplaar hebben we niet kunnen vinden, maar wat dacht je van deze Citroën 2CV?

Eendjes zijn tegenwoordig fors geprijsd, maar dit exemplaar zit nog onder de 10 mille, is origineel Nederlands én komt uit hetzelfde jaar als de film. Hij is echter niet geel, maar rood. En of de bescheiden kilometerstand klopt, is evenmin duidelijk: de kilometerteller op het basic-dashboard bevat slechts vijf cijfers. Sowieso is het hele concept van de 2CV er een van eenvoud én vernuft. Vier wielen onder een paraplu, werd wel ‘ns gekscherend gezegd. Maar Sir Roger zei ook (in Top Gear’s Fifty Years Of Bond Cars) dat de 2CV zijn favoriete Bond-auto was - en niet bijvoorbeeld de rijdende én duikende Lotus Esprit. Duiken moet je maar niet met een 2CV doen, wel kan hij aardig uit de voeten op onverharde wegen: lichtgewicht, grote wielen, voorwielaandrijving en lange veerwegen zorgen daarvoor. Het comfort is groots, de (hoofd)ruimte eveneens. Veiligheid is ver te zoeken, evenals prestaties en luxe - dat laatste moet komen van het grote opvouwbare dak, waarmee het 2CV-gedachtengoed ‘vrijheid, blijheid’ duidelijk tentoongespreid wordt. Geitenwollensokken zijn al lang niet meer nodig om Eend te rijden - JB droeg ze namelijk ook niet.

Signalement

Merk Citroën

Type 2CV Club

Bouwjaar november 1981

Kilometerstand 38.428

Vraagprijs € 9.950

Waar te koop? Hartog Autostudio, Tiel

Technische gegevens

Motor 2-cil. boxer, 602 cc

Max. vermogen 21 kW/29 pk bij 5.750 tpm

Max. koppel 38 Nm bij 3.500 tpm

Leeggewicht 560 kilo

Bagageruimte 220 l

Max. aanhanger geremd 400 kilo

Gem. verbruik n.b.

0-100 km/h 35,0 s

Topsnelheid 115 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Alfa Romeo GTV6 2.5 - 1982 - 45.208 kilometer - €29.900

Uiteraard kan het sportiever en dan hoef je heus niet meteen een enorme zak geld uit te geven aan een Aston Martin of iets dergelijks. Wat te denken van deze fraaie Alfa Romeo GTV? Roger Moore (hij weer) stal in Duitsland zo’n exemplaar om te voorkomen dat op een Amerikaanse legerbasis een Russische bom af zou gaan. We hebben het uiteraard over Octopussy uit 1983. Ons fotomodel is een jaartje ouder, maar hier lijkt de lakkleur (antracietgrijs) overeen te komen. Wat met de 2CV overeenkomt, is de vijfcijferige kilometerteller, zodat we niet weten of er een eentje (of wellicht tweetje) voor bovenvermelde kilometerstand gezet moet worden. Wel weten we dat de auto afkomstig is uit een privécollectie en nu bij een specialist in Italiaanse schonen wacht op de volgende liefhebber. Hij of zij krijgt een rasechte jaren ’80-Alfa: hoekig, scherp gesneden, een zescilinder onder de motorkap, achterwielaandrijving en uiteraard zaken als een houten stuur en pookknop, een dashboard met lekker veel metertjes en fraaie beige bekleding.

De foto’s laten een mooie staat van de auto zien met overal keurige naden en passingen. En dat mág ook, want met een vraagprijs van bijna 30 mille heb je het niet meer over zomaar een occasion. Deze klassieker is oorspronkelijk Nederlands geleverd en bevindt zich nog in originele staat. De GTV6 is gebaseerd op de Alfetta en dat betekent naast rijplezier ook een dosis comfort. Kortom: een échte GT, waarvan de zetels achterin meer voor kinderen dan voor volwassenen bedoeld zijn, maar waarvan de bagageruimte profiteert. De rijeigenschappen zijn erg goed, het schakelgedrag kan beter. Deze bolide is niet meer van Dell’Orto-carburateurs voorzien, maar een Bosch L-Jetronic-injectiesysteem - de betrouwbaarheid is daarmee verhoogd. Fijn voor wie een snelle tocht naar en op Italiaanse autostrada’s (of zoals Bond: Duitse Autobahnen) wel ziet zitten. Sportief Bond-alternatief: Triumph Stag (Diamonds Are Forever).

Signalement

Merk Alfa Romeo

Type GTV6 2.5

Bouwjaar mei 1982

Kilometerstand 45.208

Vraagprijs € 29.900

Waar te koop? Autobedrijf Wim Prins, Nunspeet

Technische gegevens

Motor V6, 2.492 cc

Max. vermogen 118 kW/160 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 213 Nm bij 4.000 tpm

Leeggewicht 1.210 kilo

Bagageruimte 370 l

Max. aanhanger geremd 1.000 kilo

Gem. verbruik 1 op 9,3 (NEDC)

0-100 km/h 8,3 s

Topsnelheid 205 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Volvo S40 2.4 Edition II aut. - 2007 - 136.616 kilometer - € 8.945

James Bond was niet te beroerd om in alledaagse gezinsauto’s rond te tuffen, als hij het kwaad maar kon bestrijden. Voorbeelden zijn een AMC Hornet in The Man With The Golden Gun, een vakkundig gedecimeerde Renault 11 in A View To A Kill, een Audi 200 in The Living Daylights en een Ford Mondeo in Casino Royale. Het merk met de blue oval was in die periode sponsor, dus vriend en vijand reden in Ford-producten. Met een uitgebreid portfolio (Aston Martin, Daimler/Jaguar, Ford, Land/Range Rover, Volvo) kon dat ook gemakkelijk, en zodoende vinden we Daniel Craig in Quantum Of Solace (2008) achter het stuur van een huur-Volvo S40 die in Oostenrijk schurk Dominic Greene in zijn Daimler achterna zit. Omdat je zoiets niet redt met een simpel 1.6’je, kreeg hij de potente T5 mee. Die vinden we niet in ons occasionbestand, wel deze Volvo S40: eveneens een vijfcilinder, maar dan atmosferisch. Als overeenkomst nemen we de kilometerstand. Die is bij een huurauto traditioneel nooit zo hoog, en datzelfde geldt voor de 85-XT-DH die bij een Volvo-specialist op zijn vijfde baas wacht. Met zaken als leren bekleding, cruise en climate control, privacy glass achter, regen- en parkeersensoren en - standaard - een vijftraps sequentiële automaat, lichtmetalen wielen en automatisch inklapbare buitenspiegels kom je weinig tekort. 007-gadgets tref je niet aan, maar dat had Bond evenmin in zijn huurauto: hij volgde Greene via een tracker op zijn gsm!

Deze generatie S40 (en V50) was gebaseerd op de Ford Focus en dat ervaar je. Het weggedrag is een sterk punt, wat onverminderd voor deze faceliftversie geldt. Hooguit wens je iets meer gevoel in de stuurinrichting, maar de S40 kenmerkt zich door een verregaand neutraal en stabiel weggedrag en een veilig onderstuur wanneer je gaat provoceren. Een ander aspect is de niet zo heel riante binnenruimte - de kinderloze Bond had daar geen last van!

Signalement

Merk Volvo

Type S40 2.4 Edition II aut.

Bouwjaar september 2007

Kilometerstand 136.616

Vraagprijs € 8.945

Waar te koop? VTR Automotive, Rheden

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 2.435 cc

Max. vermogen 103 kW/140 pk bij 5.000 tpm

Max. koppel 220 Nm bij 4.000 tpm

Leeggewicht 1.359 kilo

Bagageruimte 404 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.500 kilo

Gem. verbruik 1 op 11,0 (NEDC)

0-100 km/h 10,6 s

Topsnelheid 200 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

In welke betaalbare auto zou jij je James Bond voelen?

Zoals je ziet, hoeft het niet immer exotisch en onbetaalbaar te zijn om je een beetje als geheim agent te voelen. Sterker: een Renault 11 zou ‘m beter passen dan pak ‘m beet een Vanquish, want daarmee val je juist op - iets wat ook gold voor de jongens van Miami Vice met hun witte Ferrari Testarossa en daarvoor hun nep-Daytona Spider (want op Corvette-onderstel) en Magnum met zijn 308GTS. In dit artikel hebben we een aantal minder kostbare Bond-auto’s belicht. (In) welke zie jij (je) wel zitten?