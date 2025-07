In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Als het grote Stellantis-concern tegenwoordig een nieuw platform ontwikkelt, weet je één ding zeker: vrijwel alle merken gaan ermee vandoor. Afgaande op deze Citroën 2CV is die praktijk al een stuk ouder dan we dachten, want dit is stiekem een… Jeep!

Het is 1986. Op Citroëns hoofdkantoor in Parijs spuugt het faxapparaat met enig drama een A4-tje uit, met daarop een duidelijke opdracht van het wereldwijde hoofdkantoor. Het geld groeit niet aan de bomen, dus moet ook Citroën aan de slag met het platform dat zojuist door Jeep is geïntroduceerd als basis voor de eerste Jeep Wrangler, de zogenaamde YJ-generatie. Het vodje wordt met afgrijzen ontvangen door de Fransen, die de afgelopen jaren al met lede ogen hebben moeten toezien hoe Citroën bezuiniging op bezuiniging moest stapelen en door steeds nauwere samenwerking met zustermerk Peugeot meer en meer van z’n eigenwijze glans verloor. De productbaas wil gezien zijn hoge positie niet al te ordinair uit de hoek komen, maar kan een binnensmonds ‘Sacre bleu’ niet voorkomen. Dit is dan ook niet leuk. Die Wrangler is een terreinbeul, bedoeld om in desolate Amerikaanse woestijnen zo stoer mogelijk uit de hoek te komen. Wat moet een merk als Citroën, dat onmogelijk nog verder kan afstaan van die machocultuur, nu met zo’n platform?

“Wat moet, dat moet”, zucht de hoofd-engineer, en al snel blijkt dat dit in ieder geval geen heel tijdrovend project hoeft te zijn. De wielbasis van zo’n YJ komt met 2,37 meter namelijk redelijk overeen met die van de 2CV, de ‘Eend’ die al in 1948 werd gelanceerd maar nog altijd in de Europese showrooms staat. De koets van zo’n 2CV wordt eenvoudig op het Jeep-platform geplakt en na wat extra aanpassingen is de geforceerde combinatie van Jeep en Citroën klaar voor de marktintroductie. Bij de onthulling van de wat vreemde creatie weet de merkdirecteur zijn weerzin goed te verbergen. De aanwezige journalisten krijgen te horen dat “Citroën zich hiermee wederom van zijn vooruitstrevende kant laat zien” en dat “heus iedereen op een dag zo’n hoogpotig ding wil”. Tja, dat gelooft eind jaren ’80 natuurlijk helemaal niemand.

En dan nu echt

Het bovenstaande verhaal is volledig waarheidsgetrouw, behalve dan het stuk dat we zelf hebben verzonnen. Jeep en Citroën horen pas sinds de samenvoeging van FCA en PSA in 2021 onder hetzelfde hoofdkantoor, maar toch is het wel degelijk een 2CV op een Jeep-platform die nu op je scherm staat. De kentekengegevens geven weg dat dit ondanks de Eend-koets een heuse Jeep is, en gezien de overeenkomst in wielbasis en leeftijd lijkt een vroege Wrangler de meest voor de hand liggende kandidaat. Die auto is nog eens extra opgehoogd, terwijl de ‘Eend’ dieper uitgesneden achterste wielkasten kreeg om plaats te kunnen bieden aan die giga-wielen. Het resultaat is zonder meer opvallend en levert ongetwijfeld een hoop lol op tijdens offroad-evenementen. We spreken trouwens ook nog even onze bewondering uit voor het interieur, want ondanks de wirwar aan onderdelen en de (voor een eend ongebruikelijke) vloerpook is het 2CV-interieur grotendeels overgenomen.