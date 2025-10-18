Laten we om te beginnen vaststellen dat Carnival een ronduit gezellige naam is voor een auto. En hier ook goed gekozen, omdat het betreffende voertuig voortreffelijk in staat is om een flink aantal feestgangers ineens aan een reeds hossende menigte toe te voegen. En we weten allemaal: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Aan de Carnival kon het niet liggen, want die biedt zeven van die zielen een riante zitplaats, de bewust onbeschonken bestuurder meegerekend.

Nu stond de Carnival bepaald niet alleen in zijn rol als personenvervoerder, maar blies hij zijn partijtje dapper mee in een groot dweilorkest. Anders gezegd: de markt was vergeven van de grote zevenzitters, van Chrysler Voyager en Hyundai Trajet tot Fiat Ulysse en Toyota Previa. Bijzonder toch, hoe de Europese autosmaak zich met de jaren ontwikkelt; destijds wilde geen merk in dit lucratieve stukje van de markt ontbreken, terwijl het daar tegenwoordig zo akelig stil is. Moedig dat Kia het er met de PV5 opnieuw probeert.

Carnival was betaalbaar alternatief

De Carnival gold als het betaalbare alternatief voor zowat alle andere modellen. Met het wisselgeld dat de aanstaande eigenaar in de zak hield, moest hij wel een paar hebbelijkheden van de kloeke Koreaan bekostigen. De belangrijkste was een weggedrag dat meerijdende feestgangers zelfs op de heenweg al een gevoel van beschonkenheid gaf; de Carnival wiebelde en deinde op zijn slappe dempers dat het een aard had en deed daardoor op een gekke manier zijn eigen naam eer aan. Verder schakelde de vijfbak te zwaar en lukte een soepele gangwissel vanwege de slappe motorophanging vaker niet dan wel.

Maar verder? Een heerlijke Holle Bolle Gijs van een auto. Het vergde enige gymnastiek om zitrij drie te bereiken, maar daar zat je uiteindelijk wel prima. Alleen kon er bij volle bezetting nooit voor zeven personen bagage mee, daarvoor was het achterin te klein. En een Grand Carnival was er niet. Met vijf op pad gaan en de achterste bank opklappen was een beter idee, dan kon echt alles mee. Alleen die laatste twee zielen niet. Toch een domper op de feestvreugde.