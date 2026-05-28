In de uitgebreide toekomstplannen wordt Stellantis Pro One natuurlijk niet vergeten. Onder die ietwat ongrijpbare naam gebeurt binnen Stellantis alles wat met bedrijfswagens te maken heeft. Dat was al heel wat, en dat wordt nog veel meer.

Stellantis Pro One werkt achter de schermen aan een vloot nieuwe bedrijfswagens in alle soorten en maten. Tot en met 2030 introduceert het maar liefst 11 nieuwe modellen, waarvan een deel bestaat uit vervangers van de huidige bedrijfswagens. Gezien het uitgebreide huidige bedrijfswagengamma van Stellantis zal het gros van die nieuwkomers een vervangend model zijn. Stellantis geeft echter ook aan dat het met modellen komt in marktsegmenten waar het nog niet actief is. In Europa gaat het om twee nieuwe modelseries en vier vernieuwde modellen. Reken maar dat tussen de échte nieuwkomers een nieuwe Fiat Ducato zit, een bus die ongetwijfeld over diverse merken wordt uitgesmeerd. Mogelijk worden ook de Citroën Berlingo en Peugeot Partner en al hun afgeleiden vernieuwd.

De bedrijfswagenafdeling zegt daarbij twee nieuwe platforms te introduceren. Een ervan is voor middelgrote bedrijfswagens bedoeld, de ander voor grotere. Die twee platformen zijn geschikt voor elektrische aandrijflijnen, maar ook voor aandrijflijnen met verbrandingsmotoren en elektro-ondersteuning. Inderdaad: multi-energy dus, om maar een term te gebruiken die autofabrikanten steeds vaker (weer) toepassen.

Het blijft niet bij die 11 nieuwkomers. Stellantis belooft namelijk ook een 'vernieuwde compacte bedrijfswagen', met name voor de Zuid-Amerikaanse markt, vernieuwde versies van de Strada en Toro, een 'grondig vernieuwde versie' van een internationaal geleverde compacte bedrijfswagen en nieuwe elektrische aandrijflijnen voor diverse huidige modellen, compleet met LFP- en NMC-accu's.

Tijdens de IAA Hannover Auto Show die in september plaatsvindt, trekt Stellantis Pro One ook nog eens het doek van een autonome doos op wielen. Dat is niet onze omschrijving, maar die van de autogroep zelf. Het is een autonoom rijdend wagentje voor last-mile delivery.