In 2026 zullen er weer nieuwe auto's op de markt komen. AutoWeek zet de belangrijkste en relevantste modellen op een rijtje. In dit deel komen onder andere een elektrische Ferrari en twee nieuwe Mazda-SUV's aan bod.

Ferrari Elettrica: Elektrisch raspaardje

Wie tien jaar geleden had gezegd dat Ferrari met een SUV zou komen, werd vast hard uitgelachen. Inmiddels heeft Ferrari de Purosangue in de showroom staan. En het komt zelfs met een EV! Die kunnen we je nog niet laten zien, maar we weten wel dat de Ferrari Elettrica 2.300 kilo weegt en ruim 1.000 pk sterk wordt en in slechts 2,5 tellen vanuit stilstand naar de 100 km/h knalt. De 122-kWh accu moet een bereik van ruim 530 kilometer opleveren. In de lente van 2026 weten we meer.

Honda 0 SUV en 0 Saloon: Twee keer 0

Honda trapt nu ook het stroompedaal in. In 2026 verwachten we de productieversies van de 0 Saloon en 0 SUV, twee behoorlijk markant gelijnde nieuwkomers. De SUV gaat sprekend op de concept lijken, de sedan wordt waarschijnlijk wel flink conventioneler gelijnd dan het studiemodel. Level 3 autonoom rijden is erbij, net als vierwielaandrijving voor de SUV en achterwielaandrijving bij de sedan. Reken op een actieradius van ruim 500 km. Ook komt er een afgeleide van de kleine Honda N-One:e aan.

Honda Prelude: Hybride rentree

De Honda Prelude komt terug! En nee, Honda drukt die naam niet zomaar op een cross-overtje, maar echt gewoon weer op een coupé met Civic-techniek. Onder de motorkap ligt een 141 pk en 182 Nm sterke 2.0 viercilinder benzinemotor die bijval krijgt van 184 pk en 315 Nm aan elektrokracht. Schakelen gaat met een cvt, waarmee je naar wens door kunstmatige versnellingen kunt schakelen. Begin 2026 komt de nieuwe Prelude naar ons land.

Hyundai Ioniq 3: De 3 is nummer 4

Na de Hyundais Ioniq 5, Ioniq 6 en Ioniq 9 is het bijna tijd voor nummer vier: de Hyundai Ioniq 3. Dat wordt net als zijn broers een opvallende verschijning. De auto krijgt een opmerkelijk hoge achterzijde met een in tweeën gesplitste achterruit, een schuin afgesneden daklijn en een sterk oplopende schouderlijn. Reken op accupakketten van grofweg 60 of ongeveer 80 kWh, 204 pk sterke elektromotoren, een elektrische actieradius van tussen de (ongeveer) 440 tot dik 500 kilometer.

Hyundai Tucson en Nexo: Uitersten

De Hyundai Tucson is al generaties lang een succes en ook de huidige verkoopt nog goed. Die is overigens best extravagant, maar bij de nieuwe gaat er nog een schepje bovenop. Het zou zomaar kunnen dat de Tucson straks voor het eerst niet alleen met brandstof- en hybride kracht leverbaar is, maar ook met een volledig elektrische aandrijflijn. Veel minder succesvol, maar ook fonkelnieuw is de Hyundai Nexo. Die rijdt met een volle waterstoftank 700 km volledig elektrisch.

Jaguar Type 00: Harde reset

Jaguar maakt zich op voor een bijzondere rentree in de auto-industrie en daarbij hoort een compleet nieuwe koers. Er komen alleen nog volledig elektrische modellen en het begint bij een bijzonder minimalistisch vormgegeven vierdeurs GT. Geen indrukwekkende brul van een V8 meer, maar wel overtuigende EV-prestaties. Zo is er tot 770 km rijbereik en moet je 321 km bereik kunnen bijladen in een kwartier. Meer details hebben we op het moment van schrijven nog niet.

Kia K4: Ommezwaai

De Ceed was nooit een heel uitgesproken vormgegeven Kia, maar zijn opvolger is dat zeker wel. De K4 volgt immers dezelfde extravagante ontwerptaal als diverse andere (elektrische) Kia’s. Elektrisch is hij niet, want daarvoor is er de EV4. De K4 komt als mild-hybride en later ook als hybride op de markt. Een handbak is er bij die eerste zelfs ook nog bij, voor wie wil. De Kia K4 komt als hatchback en er zit ook nog een stationwagon in het vat.

Kia EV2: Broertje voor succesnummer

De Kia EV3 is niet aan te slepen en nu komt er ook nog een compacte hoogpotige elektrische Kia die nog wat goedkoper wordt. Die heet EV2 en dankzij de Concept EV2 weten we al enigszins hoe die eruit komt te zien. De grofweg vier meter lange EV2 krijgt dezelfde accu’s als de EV3 en daarmee moet waarschijnlijk een actieradius van ruim 600 km mogelijk zijn. In dit segment écht indrukwekkend. Wordt dit ook zo’n verkoopknaller?

Land Rover Defender Sport: Te heet gewassen

Familie-uitbreiding voor de (Land Rover) Defender: er komt een klein broertje aan. De kleine Defender, die vermoedelijk Defender Sport heet, lijkt nog een slagje hoekiger te worden dan de reguliere Defender. Een groter verschil is de aandrijving. Het is een volledig elektrisch model, al is het niet uit te sluiten dat er in een later stadium ook nog brandstofkracht bij komt. Veel is nog onzeker, bijvoorbeeld of de Britten hem al in 2026 klaar hebben.

Lancia Gamma: De tweede

Lancia is helemaal back in action met de Ypsilon en er komt nog meer aan. De eerstvolgende nieuweling is de Gamma. Jazeker, Lancia stoft een al dik veertig jaar onder het stof liggende naam af. Verwacht alleen niet meteen een enorm retro vormgegeven model; vermoedelijk wordt het een cross-over met schuin aflopende daklijn. Reken op elektrische aandrijflijnen en op een actieradius van zo’n 700 km, maar mild-hybride en plug-in hybride krachtbronnen zijn er vrijwel zeker ook nog bij.

Leapmotor B05: Chinese ID.3

Het Chinese Leapmotor richt zijn pijlen op onder meer de Volkswagen ID3, met een model dat wel een beetje daaraan doet denken: de B05. Dat doet hij waarschijnlijk met 179 pk en met 218 pk sterke elektromotoren en met LFO-accu’s van 56,2 kWh en 67,1 kWh. Er komt vrijwel zeker ook een sportieve topversie, die mogelijk twee samen 585 pk sterke elektromotoren krijgt. Dan moet bijvoorbeeld de Hyundai Ioniq 5 N een beetje gaan oppassen ...

Mazda CX-6e: Herhaalrecept

Mazda haalde onlangs de op Chinese leest geschoeide Mazda 6e naar ons land en dat trucje herhalen de Japanners. Er komt nóg een elektrische Mazda op Changan-basis: de CX-6e. In China is dat model al te koop als EZ-60. De 4,85 meter lange SUV is achterwielaangedreven en moet zo’n 600 km ver komen met een volle accu. Er lijkt ook een versie met range-extender aan te komen, waarmee een actieradius van ruim 1.000 km mogelijk moet zijn.

Mazda CX-5: Eigenwijs vervolg

De immer succesvolle Mazda CX-5 gaat er met frisse moed tegenaan met een nieuwe generatie. Die begint net voor het nieuwe jaar aan zijn avontuur, met een mild-hybride 2.5 viercilinder van 141 pk. Er is ook al goed nieuws over de prijs, want de CX-5 is niet duurder dan de vorige. Sterker zelfs: een slagje goedkoper! Het begint bij €45.990. Overigens komt er later nog een volwaardig hybride CX-5 op de markt.