De Kia Ceed is inmiddels een echt muurbloempje in het Kia-gamma. Daar komt resoluut een einde aan met zijn brutale opvolger, die ook in Europa gewoon K4 gaat heten!

De Kia K4 waart al een tijdje rond, omdat hij elders op de wereld al eerder werd gelanceerd. Dat deze nieuwe compacte hatchback ook in Europa op termijn de Ceed zou gaan opvolgen, kon AutoWeek je als eerste vertellen. De K4 is ook op ons grondgebied al geregeld gespot in gecamoufleerde vorm en een Ceed-opvolger is ook gewoon hard nodig. De huidige Ceed stamt uit 2018 en hoewel hij het door een goede prijs-kwaliteitverhouding nog aardig doet, past de ingetogen en brave Ceed domweg niet meer zo goed bij de brutale en gedurfde auto’s die Kia tegenwoordig voert en lanceert.

De grote vraag was echter of de nieuwkomer bij ons ‘Ceed’ of toch ook ‘K4’ zou gaan heten. Dat laatste blijkt het geval en de K4 maakt resoluut een einde aan de misschien wat al te behoudende insteek van de oude Ceed. De langgerekte hatchback valt op met zijn lage daklijn, verticale achterkant, enorme lichtunits en kenmerkende design, dat bij Kia inmiddels Opposites Design wordt genoemd. De ‘star map’-verlichting, ook zichtbaar op andere nieuwe Kia’s, is daar een belangrijk onderdeel van.

Ceed-opvolger K4 staat niet meer alleen, maar komt naast de elektrische EV4 in het gamma. Die auto heeft een soortgelijke vorm, maar is nadrukkelijk wel een compleet ander model. De K4 is juist voor wie nog niet volledig over wil op elektrisch, al zal dat voor veel zakelijke rijders steeds minder met eigen voorkeuren te maken hebben. Hij komt vanaf voorjaar 2026 beschikbaar als mild-hybride benzineversie, die met een 115 pk sterke 1.0 T-GDI opvallend bescheiden is gemotoriseerd. 1.0-kopers hebben de keuze uit een zeventraps automaat met dubbele koppeling of – ook opvallend – een handgeschakelde zesbak. Eind 2026 volgt er een volwaardige hybride zónder stekker, dus opvallend genoeg geen PHEV. Deze HEV wordt nog niet nader omschreven, maar krijgt uiteraard een automaat en ongetwijfeld ook meer vermogen dan de mild-hybrid.

Stationwagon

De Kia K4 is in hatchbackvorm 4,44 meter lang en 1,85 meter breed. Daarmee is hij duidelijk langer dan de 4,32 meter lange Ceed hatchback. Kia belooft dan ook veel binnenruimte, vooral voor achterpassagiers. De vijfdeurs hatchback heeft een niet onverdienstelijke 438 liter bagageruimte en voor wie meer nodig heeft, komt er gelukkig ook nog een stationwagen. Voorin kijken de inzittenden uit op een strak dashboard met een 12,3-inch instrumentarium, een eveneens 12,3-inch groot touchscreen en een apart display voor de klimaatregeling, zoals we dat ook kennen uit onder meer de EV3. Opvallende dissonant in het getoonde K4-interieur is de ouderwetse automaatpook, al past dat wellicht juist wel weer goed bij de doelgroep die Kia met dit model voor ogen heeft.

Prijzen en verdere specificaties van de Kia K4 zijn er nog niet, maar volgen in aanloop naar de marktintroductie in het voorjaar.