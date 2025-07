11,5 cm gegroeid

Met mild-hybride 2.5

Later ook als hybride

De Mazda CX-5 was ooit Mazda's enige SUV, maar tegenwoordig heeft hij in eigen huis gezelschap van de CX-30 onder hem en de CX-60 erboven. Hoewel de CX-5 nog altijd goed verkoopt, vraagt dat wel om een kleine herpositionering in het gamma. De mogelijk grootste verandering bij de nieuwe CX-5 is dan ook zijn lengte. De geheel nieuwe derde generatie van de CX-5 is namelijk 4,69 meter lang en dat is 11,5 cm langer dan de uitgaande. Die centimeters zitten allemaal in de wielbasis (2,81 m) en je raadt dus al wel wat dat voor de binnenruimte betekent.

We komen zo terug op het binnenste van de nieuwe CX-5, eerst het uiterlijk. Dat is in grote lijnen vooral bekend gebleven. Om te beginnen heeft de CX-5 een duidelijk herkenbaar front, dat met de iets verder naar beneden doorlopende koplampen toch ook wel net iets anders oogt. Bovendien is de grille-omlijsting nu niet langer direct onder de koplampen aangesloten, maar zit die er geheel naast. Langs de flanken oogt de CX-5 vooral nog bekend, maar aan de achterkant is het een iets ander verhaal. Daar zien we nu twee achterlichtunits die op de hoeken wat omhoog krullen. Een vleugje BMW valt hier niet te ontkennen. Opvallend is verder dat Mazda ook voor een uitgeschreven merknaam op de achterklep gaat, in plaats van het logo. Dat zagen we overigens eerder al op de Mazda 6e.

Opgeruimd en ruim

In het interieur zien we meer dat we bij de 6e al zagen. Ook in de Mazda CX-5 staat de merknaam op het stuurwiel en is het verder vooral minimalisme wat de klok slaat. Centraal op het dashboard vormt een 12,9- of 15,9-inch (bij topuitvoering Homura) infotainmentscherm het hart van de bediening. Alles gebeurt of hier, of via de knoppen op het stuurwiel. Vind je dat niet handig werken, dan is er de spraakbediening met behulp van Google's AI-assistent Gemini. Over Google gesproken: de Mazda CX-5 heeft als eerste Mazda een nieuw op Google-basis functionerend infotainmentsysteem. Van andere merken weten we al dat dit fijn kan werken, zeker als je een Android-telefoon gewend bent. Het gebrek aan knoppen zal voor sommige traditioneler ingestelde CX-5-rijders alleen wel even wennen zijn.

Achterin de Mazda CX-5 is het vooral erg opgeruimd en ruim. Je zit prinsheerlijk op de tweede zitrij en achterin is bovendien meer bagageruimte dan voorheen. Dat komt natuurlijk allemaal door de extra centimeters. Waar je voorheen 521 liter bagageruimte had achterin, is dat nu 583 liter. Gooi je de achterbank plat, dan kun je tot aan het plafond maar liefst 2.019 liter ruimte benutten. Heb je daar nog niet genoeg aan, dan is het goed om te weten dat de nieuwe Mazda CX-5 tot 2.000 kilo mag trekken.

2.5 als basis

De geheel nieuwe Mazda CX-5 deelt techniek met de Mazda 3 en Mazda CX-30 en krijgt ook de 2.5 SkyActiv-G die we daarvan al kennen. Een 141 pk en 238 Nm sterke krachtbron, die de plek inneemt van de 2.0 die in de uitgaande Mazda CX-5 de basis vormde. Het vermogen van die 2.5 ligt weliswaar wat lager, maar het koppel ligt hoger. 0-100 km/h gaat in 10,5 seconden en deze mild-hybride (48V) krachtbron moet ervoor zorgen dat je in de nieuwe CX-5 straks bij hogere snelheden en met trekken zuiniger uit bent dan bij de huidige CX-5. Schakelen gaat altijd met een zestraps automaat en de krachten worden op de voorwielen losgelaten. Er komt ook een vierwielaangedreven CX-5, maar die komt vooralsnog niet naar Nederland.

En elektrificatie dan? Nou, er komt sowieso een vol-hybride CX-5 aan. Daarover houdt Mazda bij de introductie van de nieuwe CX-5 nog wel de kaken stijf op elkaar. Het gaat zoals we eerder al hoorden om een door Mazda zelf ontwikkelde hybride aandrijflijn. Wellicht werkt daarbij een elektromotor samen met dezelfde 2.5 SkyActiv-G. Overigens levert Mazda in de Verenigde Staten in de CX-50 al een hybride aandrijflijn die samen met Toyota is ontwikkeld. Een plug-in hybride Mazda CX-5 lijkt vooralsnog niet aan de orde.

Nog dit jaar te koop

De Mazda CX-5 gaat in oktober in productie en komt al wat eerder naar Nederland dan we hoorden bij het opnemen van bovenstaande video. Hij staat namelijk in december al bij de Nederlandse dealer. De prijzen beginnen bij €45.990 en dat is vergelijkbaar met de afwaaiende CX-5.