Kleine Land Rover Defender ‘Sport’ oogt toch een beetje als een Santa Fe

Stoer en elektrisch

Land Rover Defender Sport spyshots
Jan Lemkes

Aan spionagebeelden geen gebrek op deze site, maar toch is het grappig om te zien hoe lang testauto’s ‘onder de radar’ kunnen opereren. Deze Land Rover Defender ‘Sport’ hebben we bijvoorbeeld sinds april niet meer gezien, maar zien we nu beter dan ooit.

In april kwam deze auto voor de eerste en laatste keer voorbij op spionagebeelden, hoewel dat voor onze Photoshop-kunstenaar voldoende reden was om hem vast digitaal van het camouflagemateriaal te ontdoen. De auto in kwestie omschrijven we vanwege zijn vierkante, bonkige koets maar als ‘baby-Defender’, hoewel het eigenlijk juist de opvolger is van de Discovery Sport. Dat lijkt althans de meest logische route, want de ‘Disco Sport’ is Land Rovers oudste model en de naam ‘Defender’ blijkt inmiddels een beter recept voor succes dan ‘Discovery’. Voor een klein broertje van de Defender lijkt ‘Defender Sport’ dan de meest logische route, maar iets als ‘Defender 80’ valt evenmin uit te sluiten.

Veel belangrijker dan de naam is natuurlijk de auto zelf. De auto steunt designtechnisch sterk op de reguliere Defender en is dus lekker vierkant. Hij oogt als een echte terreinbeul en krijgt opvallend laag geplaatste achterlichten, wat hem toch wat op de eveneens erg vierkante Hyundai Santa Fe doet lijken.

Behalve het uiterlijk heeft deze ‘mini-Defender’ nog een bijzondere eigenschap: het is een elektrische auto. Dat is tenminste wel waar de prioriteit ligt voor Land Rover, al valt een hybride-aandrijflijn of range-extender in deze barre EV-tijden niet uit te sluiten. Claimen wanneer hij komt kan alleen op basis van giswerk, zeker nu Land Rover door aanhoudende problemen na een cyber-aanval deze hele maand überhaupt geen auto’s produceert. Laten we het zo zeggen: men heeft daar heel even wat anders aan het hoofd.

