De Europese auto-industrie verkeert in zwaar weer. Toch verschijnen er in het nieuwe jaar van Europese bodem diverse nieuwe en zeer relevante (volume-)modellen. In dit deel behandelen we de auto’s van Alfa Romeo tot en met DS.

Alfa Romeo Stelvio: Op nieuwe leest

De Alfa Romeo Stelvio is alweer negen jaar onder ons en de volgende wordt dan ook een enorme slag moderner. Dat wil zeggen: hij staat op het fonkelnieuwe STLA Large-platform en krijgt zowel elektrische als hybride aandrijflijnen. In de VS kennen ze de Dodge Charger al op deze basis en die is er ook met zes-in-lijns … Qua uiterlijk zit er een stevige dosis Junior in de voorzijde.

Alfa Romeo Giulia: Italiaanse Amerikaan

Niet alleen de nieuwe Stelvio, maar ook de tweede Giulia wordt een Italiaanse neef van de Dodge Charger. Dat betekent dus ook elektrische én hybride aandrijving, waarbij het spannend is of Alfa Romeo de tot 550 pk sterke 3.0 Hurricane-zescilinder ook in de Giulia hangt. Elektrisch schopt de Charger het al tot 679 pk. Horen we daar een nieuwe Giulia GTA? Overigens is er ook 800V-technologie voor dit platform, reken dus op indrukwekkende laadsnelheden.

Alpine A110 en A390: Elektrische voortzetting

De Alpine A110 biedt met een relatief kleine verbrandingsmotor toch heel veel rijplezier. De volgende pakt het iets anders aan, want die wordt volledig elektrisch. Alpine doet er ongetwijfeld alles aan om het gewicht zo laag mogelijk te houden, reken derhalve op een relatief klein accupakket. Wat betreft vermogen mogen we uitgaan van minstens een herhaling van de ruim 300 pk die de huidige A110 in de schaal legt. Overigens verwachten we komend jaar ook de reeds onthulde grote SUV-broer A390 op de markt.

Audi Q7: Nu écht aflossing

De huidige Audi Q7 draait alweer zo’n tien jaar mee en net als bij de eerste generatie is het na een decennium de hoogste tijd voor een wisseling van de wacht. Met zijn ingrijpend veranderde uiterlijk suggereert de nieuwe Q7 dat er ook onderhuids vrijwel niets bij het oude is gebleven. Toch is het aannemelijk dat hij weer op een variant van de MLB-basis staat. Dat betekent niet dat het op technisch vlak allemaal bij het oude blijft. We rekenen onder meer op een aanzienlijk groter elektrisch rijbereik voor de plug-in hybrides.

Bentley SUV: Elektrisch de hoogte in

Volledig elektrische aandrijving én een hoge koets. Lange tijd waren die twee elementen uit den boze bij Bentley, maar een gloednieuwe SUV maakt nu de combinatie mogelijk. Het wordt waarschijnlijk een zustermodel van de Audi Q6 e-tron en Porsche Macan. De Macan is er met 360 pk, 408 pk, 516 pk en zelfs met 639 pk. Het zou ons niet verbazen als Bentley daar nog eens overheen gaat bij de mogelijk Mayon of Bernato geheten nieuwkomer.

BMW 3-serie en i3: Tweetrapsraket

BMW lanceert in het nieuwe jaar zowel een fonkelnieuwe 3-serie als een elektrische i3 geheten broer daarvan. De i3 wordt niet simpelweg een elektrische 3-serie. Hoewel de twee sterk op elkaar lijken, zijn de proporties hier en daar net even anders. In grote lijnen wordt er hetzelfde Neue Klasse-sausje overheen gegoten. Voor de i3 zetten we in op zo’n 800 km rijbereik en onder meer een krankzinnig sterke ‘iM3’-versie.

BMW X5 en iX5: Een beetje van beide

Net als de nieuwe BMW 3-serie krijgt ook de volgende X5 een sterke dosis van de designtaal die aanvankelijk puur voor elektrische BMW’s bestemd leek. Technisch blijft het echter behoudender. Waarschijnlijk is de basis een doorontwikkeling van de huidige. We verwachten vooral veel van de plug-in hybride aandrijflijnen, waarmee je vermoedelijk ruimschoots voorbij de 100 km elektrisch kunt afleggen. Een volledig elektrische versie komt ook en een iX5 met brandstofcel is eveneens in ontwikkeling.

BMW X7: Mengelmoes

Waar de BMW X5 met zijn uiterlijk achter de Neue Klasse aanhobbelt, staat de nieuwe X7 een wat ander jasje te wachten. Aan de achterkant is er straks weliswaar wat van die nieuwe designtaal te zien, maar het front blijft toch enigszins bij het oude vertrouwde. Dat betekent dat er opnieuw over twee lagen verdeelde verlichting is, net als heel forse ‘nieren’. Onderhuids blijft de boel ook grotendeels bij het bekende, al werkt BMW ongetwijfeld aan een grotere actieradius voor de plug-ins. Het is nog even spannend of de X7 er al in 2026 bij is.

Cupra Raval: Toegankelijk sportief

De Volkswagen Group bereidt tal van elektrische compacte modellen voor, waaronder de Volkswagen ID Polo en Skoda Epiq. Die krijgen er een Spaans neefje bij in de vorm van de Cupra Raval. Waar de ID Polo een hatchback wordt en de Epiq een SUV-achtige, hangt de Raval daar een beetje tussenin. De nadruk ligt bij de Raval, zoals dat bij Cupra hoort, vooral op een sportieve uitstraling. De beoogde vanafprijs is hetzelfde als die van de Volkswagen en Skoda: €25.000.

Dacia EV: Roemeense Twingo

Renault werkt aan een guitige elektrische retro-Twingo en zustermerk Dacia heeft ook wel oren naar een nieuw EV’tje. Op die Twingo-basis verschijnt er ook een Dacia, die op diverse fronten overtuigender moet zijn dan de Spring. Zo rolt deze nieuwkomer straks in Europa van de productieband en ligt zijn vanafprijs onder die van de Spring. Dacia rept al over €18.000. We zijn benieuwd of Dacia ook nog retrolijnen van stal haalt, maar we verwachten het niet.

DS Numéro 7: Erachteraan

De DS 7 is met zijn EMP2-basis nu écht een oudgediende in Stellantis-land, maar er komt een Numéro 7 geheten opvolger aan, die net als zijn concerngenoten op STLA Medium-basis staat. Een neef van de Peugeot 5008 en Opel Grandland, dus. Hij gaat sterk lijken op het kersverse topmodel DS Numéro 8, die ook al op dat platform staat. De Numéro 7 krijgt alleen elektrische aandrijving. Reken op hetzelfde 97,2-kWh accupakket als in de Numéro 8 en een actieradius van zo’n 700 km.