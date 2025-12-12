Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Nieuwe BMW X7 laat zien dat grote grille niet overal verdwijnt

Wen er maar niet aan

1
BMW X7 spyshots
BMW X7 spyshotsBMW X7 spyshotsBMW X7 spyshotsBMW X7 spyshotsBMW X7 spyshotsBMW X7 spyshotsBMW X7 Lexus LBX Morizo RR
Jan Lemkes

Wat je ook vindt van het ‘Neue Klasse’-design, van die giga-grilles zijn we tenminste af bij BMW. Of… toch niet, want deze geheel nieuwe X7 laat zien dat de grootste modellen dat gigantische hekwerk gewoon mogen houden.

De nieuwe BMW iX3 is controversieel, maar tenminste wel heel anders dan wat we de laatste jaren hebben gezien bij BMW. Wie hem niet mooi vindt heeft pech, want met dit design zullen nog vele elektrische Neue Klasse-BMW’s volgen. Ook de reguliere, brandstofgestookte BMW’s krijgen deze designtaal aangemeten. Veel strakke vouwen en grote vlakken dus, in combinatie met brede achterlichten en een combinatie van koplampen en ‘grille’ in één (vaak verlichte) omlijsting.

Behalve kennelijk bij de allergrootste modellen. Dit is namelijk de geheel nieuwe X7. Die deelt weliswaar geen zichtbaar onderdeel met de huidige X7, maar neemt in grote lijnen wel diens design over. Daarvan leren we twee dingen. Ten eerste dat de topmodellen van BMW zich blijven onderscheiden met verlichting die aan de voorzijde over twee lagen is verdeeld, zoals BMW met de huidige 7-serie en gefacelifte X7 lanceerde. Daarnaast laat deze X7 zien dat de giga-grille in sommige gevallen wel degelijk mag blijven, want ook dit nieuwe model heeft hem nog.

De rest van de carrosserie is wel anders en vooral een stuk strakker dan de X7 die in de basis uit 2018 stamt en in 2022 zijn huidige, opmerkelijke voorzijde kreeg. Concreet kijken we hier trouwens naar een M Sport-model, dat ongetwijfeld M60 (zonder ‘i’) gaat heten en tenminste in bepaalde werelddelen een V8 onder de kap krijgt. En vier gigantische uitlaateindstukken onder de achterbumper, zoals dit prototype duidelijk laat zien.

BMW X7 Lexus LBX Morizo RR

Overigens kan die V8 afgaande op de foto's niet voorkomen dat er een andere nieuwkomer op de bumper van de X7 blijft hangen. Juist: de Lexus LBX Mirozo RR, die sportieve versie met een brute driecilinder met 304 pk.

1 Bekijk reacties
BMW BMW X7

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

BMW X7 XDrive40d M Sport / 6 pers /Deal ond /BTW

BMW X7 XDrive40d M Sport / 6 pers /Deal ond /BTW

  • 2022
  • 109.018 km
€ 99.950
BMW X7 M60i xDrive ,Panoramadak, Massagestoelen, Stoelverkoeling/verwarming, Skylounge,

BMW X7 M60i xDrive ,Panoramadak, Massagestoelen, Stoelverkoeling/verwarming, Skylounge,

  • 2023
  • 72.527 km
€ 139.950
BMW X7 xDrive40i 6p. marge, sky lounge, laser, 22 inch

BMW X7 xDrive40i 6p. marge, sky lounge, laser, 22 inch

  • 2019
  • 135.654 km
€ 65.950

Lees ook

Nieuws
BMW X7 (Illustratie: Larson)

BMW X7 gaat op eigen koers verder - Vooruitblik

Nieuws
BMW X7 spyshots

BMW X7 helemaal in het nieuw

Nieuws
BMW X7 Nishiki Lounge

BMW X7 kleurrijker en deftiger aangekleed

BMW X7

Damiaan: 'Van de bpm op deze BMW kun je een Kia EV6 kopen'

Range Rover P530 vs. BMW X7 M60i

BMW X7 vs Range Rover - Vergelijkende Test

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (1)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.