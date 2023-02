Daihatsu Charade (1987) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

In de jaren 70 kregen we hier in het westen te maken met een flinke Japanse 'invasie' op autogebied. Eén van de merken die het hier wilden gaan proberen, was het wel erg Japans klinkende Daihatsu. De Charade was één van de eerste modellen die het hier verkocht en dat was vanwege zijn formaat een voltreffer in Nederland. Voor een Daihatsu was het weliswaar een relatief grote auto, maar hij paste hier perfect tussen auto's als de Volkswagen Polo en Ford Fiesta. De oer-Charade, de G10 met zijn (als driedeurs) opvallende 'patrijspoortje' in de C-stijl is tegenwoordig écht een zeldzaamheid, maar ook zijn opvolger tref je niet vaak meer.

De Charade G11 verscheen in 1983 en schudde iets van de Japanse extravagantie van zijn voorganger van zich af. Het werd eigenlijk zelfs een ronduit veilig vormgegeven model, met een aardig Europees voorkomen. Wat nog wel steeds lekker extravagant was, was de 1.0 driecilinder die Daihatsu erin leverde. Een driecilinder was indertijd hoogst ongebruikelijk en daarmee toonde Daihatsu zich hier bij de G10 al een ware pionier. De G11 had 'm dus ook weer, in verschillende smaken. Het belangrijkste was natuurlijk of er wel of geen turbo op zat. In het geval van deze witte uit 1987 moeten we je misschien teleurstellen: deze heeft de atmosferische versie die 52 pk genereert. Een bescheiden blokje dus, dat wel prima in elkaar stak én de Charade lekker zuinig maakte. Dat waren dan ook de twee grootste pluspunten van de Charade.

Hier op de redactie hebben we wel wat met Charades. De Daihatsu Charade G11, zoals deze witte, was de eerste auto waarin ondergetekende ooit zat. Of lag, beter gezegd. Collega Jan Lemkes begon ooit zijn auto-avontuur met een een Charade G100 en heeft er sinds een paar jaar weer eentje. Collega Lars Krijgsman vindt bijna alles dat Daihatsu heet leuk, zeker als het uit de vorige eeuw stamt.

Leuk dus om er weer eens eentje tegen te komen die te koop staat, al is het niet het meest frisse exemplaar. Dat wil zeggen: het exterieur kan wat liefde gebruiken. Hij staat er lekker eighties bij zo in het wit, alleen zit er hier en daar wel een bruin randje aan. Niet ongebruikelijk bij Daihatsu's uit die tijd, overigens. De deuk rechtsachter is ook jammer. Vanbinnen ziet het er nog een stuk netter uit en komt de beperkte kilometerstand van slechts 111.905 km wat duidelijker naar voren. Als je puur een goedkope dagelijks inzetbare auto zoekt, kun je beter even verder kijken of niet teveel verwachten en deze Charade oprijden. Dat laatste zou zonde zijn, we hopen dan ook dat er een liefhebber voor te vinden is die 'm opknapt. Er wordt €1.250 voor gevraagd.