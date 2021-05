Cupra Formentor - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Cupra is niet langer een label. Het is een volwaardig merk geworden, waar ook een eigen model bij hoort. De Formentor, het eerste unieke Cupra-model, is namelijk niet als Seat leverbaar. Tijd om het model eens uit te kleden in de configurator om te kijken wat er overblijft.

Cupra Formentor 1.4 e-Hybrid Business

€43.990

De Cupra Formentor is vernoemd naar Cap de Formentor, het meest noordelijke punt van Mallorca. Gezien de ruige rotspartijen aldaar is het niet heel gek dat men bij Cupra heeft gekozen voor deze naam, want de cross-over ziet er met zijn scherpe lijnen behoorlijk imponerend uit. Hij zou zeker niet misstaan als een 'Decepticon' in de Transformers-filmreeks. Het Cupra-logo roept overigens ook associaties op met het fictieve logo van die bad guys. Enfin, genoeg trivia. De Formentor is momenteel leverbaar in twee verschillende smaken: als 204 pk sterke e-Hybrid en als VZ e-Hybrid met 245 pk. De huidige topversie, de 310 pk sterke Formentor 310, staat niet meer op de laatste Nederlandse prijslijst.

Beide plug-in hybrides hebben een accupakket van 12,8 kWh aan boord. De theoretische elektrische actieradius ligt tussen de 54 en 58 kilometer, afhankelijk van de gekozen motorisering en uitvoering. De e-Hybrid, die we voor deze rubriek als uitgangspunt nemen, is leverbaar in drie verschillende smaken: Business, Adrenaline en Performance. De prijs van de Business staat hierboven vermeld, de andere twee uitvoeringen kosten respectievelijk €45.990 en €47.990.

Kleinere wielen

Vanbuiten is eigenlijk alleen aan de 18-inch lichtmetalen wielen te zien dat je met de instapper van de Formentor van doen hebt. De andere varianten rollen namelijk op 19-inch. Voor het overige is de basisversie van de Formentor niet te onderscheiden van de duurdere versies. De sportieve bumpers en de matgrijze elementen onderaan de deuren, rondom de spatborden en op de spiegels zijn allemaal standaard. Het koperkleurige Cupra-logo is daarnaast niet te missen, net als de inzetstukken in de achterbumper die in dezelfde kleur zijn uitgevoerd. Die moeten overigens doorgaan voor 'uitlaten'.

Aangezien de kijkers behoorlijk bepalend zijn voor het smoelwerk van de Formentor, is het een prettige bijkomstigheid dat je voor full-ledkoplampen en led-achterlichten met dynamische knipperlichten en grootlichtassistent niet hoeft bij te betalen. Daarnaast zijn een licht- en een regensensor standaard. Verder zijn parkeersensoren achter en elektrisch inklapbare en verwarmbare buitenspiegels inbegrepen. Ook privacy glass voor de achterste zijruiten en de achterruit is altijd aanwezig op de Formentor. Wanneer je op de auto afloopt hoef je hem niet handmatig te ontgrendelen met de sleutel dankzij Keyless Entry. In het donker begroet de Formentor je met een projectie van het Cupra-logo op de grond onder de buitenspiegel.

Zwart met koper

In het interieur van de Formentor keert de koperkleur terug in de details. De stoelen van de Business zijn in een combinatie van zwart leer en stof bekleed en hebben koperkleurige stiksels. Verder keert de koperkleur terug rondom de ventilatieroosters. Een aluminium sierlijst over de breedte van het dashboard zorgt verder voor de nodige franje. Sfeerverlichting is standaard aanwezig, net als een automatisch dimmende binnenspiegel en climate-control met drie zones. Ook kun je de Formentor op afstand voorverwarmen en koelen. Voor stoel- en stuurverwarming moet je dan wel weer bij één van de duurdere uitvoeringen zijn, want dat zit niet op de Business.

Op het gebied van connectiviteit kom je in ieder geval niets tekort als je opteert voor de Business. Virtual Cockpit en het 12-inch touchscreen voor de multimedia zijn namelijk standaard. Een grotere maat is niet leverbaar. Ook Apple CarPlay en Android Auto zijn daarbij inbegrepen. Cupra Connect, waarmee je bepaalde voertuigfuncties via een app kunt bedienen en onder meer online kaartupdates krijgt, zit er voor 1 jaar bij. Qua veiligheidssystemen heeft de Formentor Front Assist, Multi-Collision Brake, Side Assist en verkeersbordenherkenning aan boord. Ook Adaptive Cruise Control is standaard.

Behalve andere lakkleuren zijn er geen losse opties verkrijgbaar op de Formentor. Voor een rijkere uitrusting moet je dus je heil zoeken bij de Adrenaline of de Performance. Bij de Adrenaline krijg je onder meer 19-inch lichtmetaal, een achteruitrijcamera, parkeersensoren voor- en achter met Park Assist, stoel- en stuurwielverwarming en een draadloze oplader voor de telefoon. De Performance voegt daar dan nog Dynamic Chassis Control, een panoramisch schuif-/kanteldak, Lane Assist Plus en Travel Assist aan toe. Met die laatste optie kan de Formentor autonoom rijden in de file. De extra kosten van deze uitrustingsniveaus zijn relatief beperkt, maar de standaarduitrusting van de Business is al allerminst karig.