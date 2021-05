Cupra Born eindelijk in productievorm

Dit is de Cupra Born, de eerste auto uit Spaanse hoek op Volkswagens elektrische MEB-basis. Al in maart 2019 maakten we kennis met de Seat El-Born Concept, maar de productieversie van de Spaanse Volkswagen ID3 treedt nu pas aan. De belangrijkste wijzigingen: hij verliest het 'El' en het 'Seat'.

Cupra op MEB-basis

ID3, maar dan anders

Met e-Boost-functie voor 231 pk

Blijkbaar was het een hele klus om te bepalen wat de beste aanvliegroute was om binnen de Spaanse tak van de Volkswagen Group met een eigen model op ID3-basis te komen. De Seat El-Born verscheen twee jaar geleden zelfs vóór het publieksdebuut van de Volkswagen ID3 zelf, maar zal naar het zich nu laat aanzien nooit als Seat op de markt verschijnen. In plaats daarvan is het altijd een Cupra. Het in 2018 van Seat losgeweekte merk haalt daarmee na de Formentor voor de tweede keer een ‘eigen’ model in huis. Waarom het ‘El’ uit de typenaam is verdwenen, is simpel: dat voorkomt dat Spaanstaligen de auto ‘el El-Born’ moeten noemen. De naam verwijst wel nog steeds naar El Born, een hippe wijk in Barcelona.

ID3

De volledig elektrische Cupra Born is de eerste auto uit Spaanse hoek op de elektrische MEB-basis, waarop we eerder de Volkswagens ID3 en ID4, Skoda Enyaq en Audi Q4 e-tron zagen verschijnen. Laten we de ‘olifant in de kamer’ meteen maar bij zijn lurven grijpen: ja, de Cupra Born is in feite een stevig verbouwde Volkswagen ID3 en deelt buiten de techniek ook dak, deuren en ruiten met dat model.

Dat lijkt logisch, maar dit is niet de weg die doorgaans wordt bewandeld binnen de Volkswagen Group. Zelfs als er ogenschijnlijk veel overeenkomsten zijn tussen twee modellen, zoals bij de Seat Ateca en Skoda Karoq en eveneens Volkswagen ID4 en Skoda Enyaq, krijgen beide varianten vaak een uniek koetswerk mee en is de maatvoering net anders.

Bij de Cupra Born is het beperkte verschil in lengte – 6 centimeter – geheel toe te schrijven aan de voor- en achterzijde van de auto, die natuurlijk wel helemaal anders zijn dan bij de ID3. Dat begint al direct op het voorscherm, waar de Cupra-koplamp een scherpe vouw achterlaat. De verlichting is rondom getekend in Seat-stijl, met gemeen loerende koplampen en een kamerbrede achterlichtbalk met driehoekige uiteindes. Niet gek, want Cupra bouwt het gros van zijn producten op Seat-basis en hanteert dus ook voor de ‘eigen’ modellen de bekende tekenstijl.

Eén kleur

Omdat dit de eerste als zodanig bedoelde EV van Cupra of Seat is, is dit ook de eerste auto uit deze hoek die het zonder de kenmerkende Seat-grille moet doen. In plaats daarvan is gekozen voor een verzonken, verbindende strip waarin de merknaam ‘Cupra’ staat uitgeschreven. Het logo is ook present, maar zit een verdieping hoger. Voor een Cupra-waardige uitstraling is de voorbumper voorzien van een opvallend grote en agressief ogende luchtinlaat, al is die slechts gedeeltelijk functioneel. De opvallende zwarte balk die bij de ID3 de ruitenwissers deels aan het zicht onttrekt, ontbreekt bij de Born. Dit ornament vormt bij de Volkswagen de duidelijke grens tussen het in zwart uitgevoerde dak en de rest van de carrosserie, maar de Cupra krijgt dan ook een koetswerk in één kleur mee.

Patroontje

Achter de achterste zijruit bevindt zich een opvallend paneel met een dito patroontje. De ID3 heeft op deze plek optioneel een sticker, maar bij de Born gaat het daadwerkelijk om een apart, keurig in de carrosserie geïntegreerd onderdeel dat de zijruitpartij optisch langer en vloeiender maakt.

Hoewel de binnenmaten van de Cupra Born uiteraard identiek zijn aan die van de ID3 en het dashboard onmiskenbaar overeenkomsten vertoont met het Duitse voorbeeld, zijn er hier meer verschillen te vinden dan je wellicht zou denken. Zo krijgt de Cupra een touchscreen mee van 12- in plaats van 10-inch en is de auto verkrijgbaar met een uitgebreid Beats-audiosysteem, waar muziekliefhebbers in de ID3 vooralsnog niets te zoeken hebben.

Hoewel het dashboard door de grote technische overeenkomsten dezelfde lay-out heeft als dat van de ID3, is de vormgeving waar mogelijk toch net even anders. Zo zijn onder meer de ventilatieroosters strakker getekend en maakt Cupra meer gebruik van horizontale lijnen. Bovendien beschikt de Cupra over een grote ‘brug’ tussen de stoelen en het midden van het dashboard, waar de ID3 deze ruimte zoveel mogelijk open laat. Bovenop, direct achter het stuur, prijkt een in bekledingsstof uitgevoerd element dat het deurpaneel met het centrale touchscreen verbindt. Cupra-rijders zitten altijd op sportief gevormde stoelen met geïntegreerde hoofdsteunen.

Ook gewoon met 150 pk

De sportiviteit waarmee Cupra zich identificeert, blijft gelukkig niet helemaal beperkt tot uiterlijkheden. Ten opzichte van de ID3 heeft het merk onder meer de besturing en het onderstel aangepast. De auto ligt standaard 1,5 tot 2 centimeter lager op de weg dan de ID3 en moet net wat strakker sturen dan zijn grote voorbeeld.

De aandrijflijnen van de Born zijn grotendeels identiek aan die van de ID3. Dat betekent dat de sportief ogende Spanjaard een elektromotor op de achterwielen meekrijgt en ook gewoon verkrijgbaar is met 150 pk en een accu van 45 kWh. De acceleratie van 0 naar 100 neemt in dit geval 8,9 seconden in beslag en het theoretische rijbereik ligt op 340 kilometer.

Een trede hoger op de ladder vinden we een versie met 204 pk en een accu van 58 kWh netto. Precies: dit is de uitvoering die we ook van de introductieversie van de Volkswagen ID3 kennen en waarmee vele Nederlands dus al een tijdje rondrijden. 0-100 gaat hier in 7,3 tellen, het bereik zou 420 kilometer zijn.

e-Boost

Daarna wordt het interessant. Anders dan de ID3 is de Cupra Born namelijk verkrijgbaar met een e-Boost-pakket, wat het vermogen van de laatstgenoemde variant naar 231 pk tilt. Het koppel blijft met 310 gelijk. Het extra vermogen is beschikbaar in de sportiefste rijstand, maar ook als het pedaal ongeacht de gekozen rijmodus door de ‘kickdown’ wordt getrapt. In dat geval ligt een 0-100-tijd van 6,6 tellen in het verschiet.

Tenminste, als de e-Boost-versie wordt gecombineerd met de 58 kWh-accu. Deze variant is er namelijk ook met 77 kWh. Dat weegt meer en betekent 0,4 tellen extra om van 0 naar 100 te komen, maar ook een theoretische ‘range’ van maar liefst 540 kilometer.

De versies met e-Boost zijn indien gewenst beschikbaar met bredere achterbanden. Dat heeft een negatief effect op het rijbereik, maar moet het rijgedrag juist positief beïnvloeden. Ook krijgen deze uitvoeringen aangepaste remmen mee. Cupra belooft een ‘natuurlijk remgevoel’, wat bij een energie-regenererende EV niet vanzelfsprekend is.

Nog dit jaar in Nederland

Nederland is voor de Cupra Born een stuk belangrijker dan Spanje en dus krijgen wij 'm als één van de eerste landen voorgeschoteld. Dat moet nog dit jaar gebeuren, dus de eerste ‘Borns’ komen nog in aanmerking voor 12 procent bijtelling over de eerste € 40.000. Wat ze precies gaan kosten, is op dit moment nog niet bekend.