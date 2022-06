Citroën C4 X: C4 sedan, altijd elektrisch

Dit is de Citroën C4 X, een auto die in ons land uitsluitend geleverd zal worden als elektrische ë-C4 X. Het is in feite een Citroën C4 sedan, maar dat betekent ook dat we te maken hebben met een bijzonder eigenzinnig model.

Highlights

Vierdeurs C4

24 cm langer

Alleen elektrisch

Een sedan op basis van een compacte middenklasser is in Noordwest-Europa bepaald geen garantie op succes. Het is dan ook niet zo gek dat Citroën het woord ‘sedan’ keurig vermijdt. Gelukkig bedient men zich ook niet van ‘coupé’, maar van ‘vierdeurs fastback’. Daar valt mee te leven, want inderdaad heeft de Citroën C4 X geen traditionele sedanvorm. Zo loopt de achterruit zonder knik over in de klep, die dus ook stevig achterover helt. Qua uiterlijk zou het dan ook zomaar een vijfdeurs liftback kunnen zijn, maar dat is hier toch echt niet het geval. De vierdeurs koets levert samen met de van nature al wat hoog op de poten staande C4-koets wel een wat wonderlijk ogende auto op, temeer daar de overhang achter vrij stevig is. Het geheel doet ons zelfs ietwat denken aan de Suzuki SX4 sedan, ook al zo’n bijzondere cross-over-sedan.

Wat het (lage) SUV-gehalte betreft, is de C4 X niet anders dan iedere andere C4. De voorkant is zelfs exact gelijk aan die van de hatchback en zelfs de deuren zijn alle vier gewoon uitwisselbaar. Dat betekent ook dat er niet is getornd aan de wielbasis. Toch is de C4 X 24 centimeter langer dan zijn hatchback-broer, een afstand die geheel achter de achteras te vinden is. Met een totale lengte van 4,60 meter zit hij mooi tussen de C4 (4,36 meter) en C5 X (4,80 meter) in. De kont is wat strakker gelijnd dan het drukke achterste van de vijfdeursversie. De kentekenplaat zit in de bumper en de unieke achterlichtunits zitten helemaal op de hoeken, wat een vrij ‘leeg’ geheel tussen die lichtunits overlaat. De klep geeft toegang tot een bagageruimte van 510 liter, flink meer dan de 380 stuks die we in de hatchback aantreffen. Wel komt de C4 X uiteraard met de beperking die iedere sedan heeft, namelijk een vrij kleine laadopening.

De achterbankleuning staat iets vlakker, waardoor achterpassagiers ondanks een gelijke hoeveelheid beenruimte toch net even prettiger zitten. Ook qua hoofdruimte is de situatie vergelijkbaar met die in de reguliere C4. Dat betekent dat het niet overhoudt, maar tot zo’n 1,85 meter wel goed gaat. Belangrijk, want Citroën voorziet voor de C4 X onder meer een mooie toekomst in de taximarkt. Ook ligt de nadruk voor dit model op het Midden-Oosten, waar men sedans wat beter blieft dan bij ons. Dat laat echter onverlet dat de C4 X in heel Europa op het menu komt te staan, dus ook bij ons. Wel gaan de 1.2 PureTech-benzinemotoren met 100 en 130 pk aan onze neus voorbij, net als de BlueHDi-diesel. In plaats daarvan maken we hier louter kennis met de ë-C4 X, zoals Citroën de volledig elektrische versie noemt. Die deelt zijn techniek met de reguliere ë-C4 en beschikt dus over een 100 kW/136 pk sterke elektromotor en een accu van een vrij bescheiden 50 kWh. Daarmee komt de auto in theorie 360 kilometer ver, net wat verder dan een reguliere C4. De oorzaak: een betere stroomlijn. Zeiden we niet al dat de sedan om die reden een comeback zou maken?

Het interieur van de C4 X is op wat bekledingsstoffen na identiek aan dat van de reguliere C4. Wel treffen we hier het nieuwe infotainmentsysteem van het voormalige PSA aan, dat eerder werd geïntroduceerd in de C5 X. Voor de C4-reeks heeft de X op dit vlak de primeur, maar in 2023 wordt dit fijnere en snellere systeem ook in de rest van het gamma geïntroduceerd. Het tweede kwartaal van dat jaar is ook de periode waarin we de eerste C4 X-en op de Nederlandse wegen mogen verwelkomen, al kan bestellen al vanaf het einde van 2022.

Citroën C4 X versus Peugeot 408

De C4 X lijkt op het eerste gezicht het Citroën-equivalent van de onlangs gepresenteerde Peugeot 408. Ook dat is immers een cross-over met een vloeiend aflopende daklijn, in het zogenaamde C-segment. Toch zijn er belangrijke verschillen. Zo staat de C4 X net als iedere andere C4 op het CMP-platform, dat eigenlijk bedoeld is voor auto’s uit een lager segment. De 408 deelt zijn basis met de 308 en staat dus op de wat geavanceerdere EMP2-basis. Bovendien is de 408 geen sedan, maar een sportief gevormde liftback. Ook komt de 408 ook bij ons gewoon met verbrandingsmotoren op de markt, aanvankelijk zelfs uitsluitend. Er zijn dus weliswaar overeenkomsten tussen de twee, maar nog meer verschillen.