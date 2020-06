Splinternieuwe Citroën C4 in detail!

De Citroën C4 is terug, maar niet helemaal zoals je gewend bent. Hoewel Citroën in deze splinternieuwe cross-over de opvolger van de in 2018 van de markt gehaalde C4 ziet, neemt hij op termijn ook het takenpakket van de C4 Cactus over. De excentrieke Fransman komt in geheel elektrische vorm op de markt, maar voor wie nog niet wil stekkeren, heeft Citroën ook conventionele benzine- en dieselversies klaarstaan.

De C4 Cactus hing formaattechnisch min of meer tussen het B- en C-segment in en dat betekende dat de auto het gat opvulde tussen de C3 Aircross en de conventionelere C4, de vijfdeurs hatchback die twee jaar geleden uit productie werd genomen. De C4 Cactus deelde zijn technische basis met de C3 en de C3 Aircross en ook deze nieuwe generatie C4 is op technisch vlak aan het B-segment gerelateerd. Onderhuids heeft hij namelijk niet het EMP2-platform dat Peugeot onder meer gebruikt voor modellen als de 308, 3008 en 508 en Citroën toepast onder de C5 Aircross. Nee, de splinternieuwe C4 staat op de kakelverse en voor compactere modellen bedoelde CMP-basis, die wordt gebruikt voor de Peugeots 208 en 2008 en de Opels Corsa en Mokka!

Omdat de nieuwe C4 duidelijk een cross-over is, zou je Citroëns benjamin kunnen vergelijken met de al genoemde Opel Mokka, Peugeot 2008 en DS 3 Crossback. Als enige van dat stel heeft de C4 een sterk aflopende daklijn. Pakken we het meetlint erbij, dan valt op dat de C4 direct de grootste van het stel is. De auto is 4,36 meter lang en heeft een wielbasis van 2,67 meter. Daarmee is de afstand tussen de voor- en achteras twee centimeter groter dan bij de van zichzelf al kloeke 2008. De C4 is ook zes centimeter langer dan zijn Franse neef. Zetten we de uitgaande C4 Cactus naast deze splinternieuwe C4, dan valt direct op dat Citroëns jongste in de lengte maar liefst twintig centimeter is gegroeid. De C4 is daarnaast 1,8 meter breed en 1,53 hoog. De bagageruimte bedraagt 380 liter en daarmee kun je iets minder meenemen dan in de 2008, maar wel ruim 20 liter meer dan in de C4 Cactus.

Excentriek

Genoeg geneuzel over centimeters en platformen. Wat houdt de C4 concreet in? Allereerst is de nieuwe Franse hoogpotige een zeer markante verschijning. De snuit kenmerkt zich net als bij de C4 Cactus met zijn over twee lagen uitgesmeerde ledverlichting, waarbij de dagrijverlichting in de bovenste verdieping is ondergebracht. De verlichting loopt optisch over in twee chroomstrips, die op hun beurt één geheel vormen met de double chevron. Komt dat je bekend voor? Kan goed kloppen, want de CXPerience Concept (2016) en 19_19 Concept (2019) hadden vergelijkbare verlichting.

Het is echter de achterzijde waar de ontwerpers zich helemaal hebben ontdaan van alle geldende conventies, en dat is natuurlijk wel weer typisch het eigenwijze Citroën zoals we dat de laatste jaren vaak hebben gemist. Achterop gebeurt een boel. De achterruit wordt doorkliefd door een achterspoiler en dat betekent dat de C4 net als de driedeursversie van de eerste C4 een tweede, meer rechtopstaand ruitje in de klep heeft. De achterspoiler sluit aan op de bovenste laag van de verlichting, die optisch min of meer los lijkt te staan van de rest van de unit die eronder is geplaatst. Alsof dit nog niet genoeg is, vinden we onder de kentekenplaat een diepe geul die in feite als scheiding dient tussen achterklep en bumper. Smaken verschillen, maar creativiteit kun je het designteam van Citroën niet ontzeggen, en dat is tegenwoordig een fikse pluim waard. Naar echte 'Airbumps' zul je overigens tevergeefs zoeken, al vinden we in de kunststof sideskirt nog wel een in diverse kleuren uit te voeren element dat naar die kunststof pukkeltjes van weleer verwijst.

Interieur

Citroën zou er natuurlijk niet mee wegkomen als het de uitgesproken koets van de C4 zou volstoppen met een saai binnenste. Dat doet het dan ook niet. Hoewel het interieur met zijn vele kaarsrechte lijnen en scherpe hoeken eenvoudig van opzet is, zorgen onder meer de omlijsting van het 10-inch infotainmentdisplay en de deurpanelen voor de nodige joie de vivre. Op afstand is het moeilijk voelen, maar Citroën belooft dat het veelvuldig gebruik heeft gemaakt van zacht aanvoelende materialen. Aan opbergruimte lijkt geen gebrek. We zien grote deurvakken en in de middentunnel zijn diverse opbergmogelijkheden en zelfs een (optionele) inductielader aangebracht. In de middentunnel is ook het verzonken hendeltje aangebracht waarmee de automatische transmissie zich laat bedienen. Ernaast de knop om te kiezen tussen de rijmodi Eco, Normal en Sport. Gadgetfans kunnen hun hart onder meer ophalen aan het digitale instrumentarium met '3D-effect', terwijl bovenop het dashboard nog eens een kleuren head-up display een plek heeft gekregen. Opvallend gegeven: de knoppen voor de klimaatregeling zijn gewoon fysieke exemplaren, een verademing voor wie graag snel een wijziging aanbrengt zonder zich direct tot het display te hoeven wenden.

Motoren

De C4 is straks leverbaar met benzine- en dieselmotoren, maar het klapstuk is vooralsnog de volledig elektrische ë-C4. Deze stekkerversie krijgt de van diverse andere PSA-producten bekende aandrijflijn, die bestaat uit een 136 pk en 260 Nm sterke elektromotor en een 50 kWh accupakket. Citroën belooft dat je daar 350 kilometer elektrisch mee kunt afleggen. Heb je die actieradius niet nodig? Dan zou je de door Citroën opgegeven tijd van 9,7 seconden voor de 0-100-sprint kunnen proberen te benaderen. De topsnelheid is afgeregeld op 150 km/h. Aan een 100 kW-snellader is het accupakket in 30 minuten tot 80 procent op te laden. Een 11 kW 3-faselader is optioneel.

De leveringslijst omvat verder een reeks bekende benzine- en dieselmotoren. Op benzinevlak kun je opteren voor de 100 pk sterke 1.2 PureTech 100, die altijd is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Daarboven staat de 130 pk sterke 1.2 PureTech, die zowel met handbak als met achttraps automaat te krijgen is. De benzinetopper is vooralsnog de 155 pk variant van dezelfde 1.2, die alleen met automaat is te krijgen. Dieselen kan met de handgeschakelde 110 pk 1.5 BlueHDi en met een 130 pk leverende 1.5 BlueHDi-diesel die alleen met automaat te bestellen is. Welke versie je ook kiest, Citroën belooft een comfortabele rijervaring dankzij de standaard aanwezige Progressive Hydraulic Cushions en Advanced Comfort Seats.

Personaliseren

Natuurlijk valt er weer genoeg te personaliseren. Citroën heeft van meet af aan zeven lakkleuren beschikbaar, die te combineren zijn met één van de vijf kleurpakketten. Daarin zitten onder meer inzetstukken voor rond de mistlampen en in de sideskirts. Het interieur kan in één van de zes verschillende kleurstellingen worden uitgevoerd. Afhankelijk van welke versies er exact naar Nederland komen, valt er ook wat wielen betreft genoeg te kiezen. Van stalen 16-inch wielen met doppen tot 17- en 18-inch lichtmetaal in diverse designs: de keuze is reuze. Ook op veiligheidsgebied biedt Citroën aardige lijsten aan. Zo is de C4 onder meer leverbaar met Active City Brake, (Post) Collision Risk Alert, dodehoekdetectie, Active Lane Departure, adaptieve cruisecontrol (met stop & go) en Highway Drive Assist. Die laatste drie systemen zorgen er onder meer voor dat je op de snelweg en in de file deels autonoom kunt rijden.

De nieuwe C4 is per augustus te bestellen. De Europese marktintroductie vindt nog voor het eind van het jaar plats. De prijzen volgen in de aanloop naar de Nederlandse marktintroductie.