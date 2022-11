Elektrische Citroën ë-C4 X: vanaf €40.840

Medio dit jaar presenteerde Citroën in de vorm van de C4 X een nieuw en wat concept betreft vrij uniek model. De C4 X is namelijk een zustermodel van de al even bestaande Citroën C4, maar heeft een compleet ander achtersteven. In tegenstelling tot de C4 heeft de Citroën C4 X namelijk geen vijfde deur, maar een heuse sedanklep. Dat maakt de C4 X tot een hoog op de poten staande sedan, al omschrijft het merk de auto zelf als een 'vierdeurs fastback'. De Citroën C4 X is 24 centimeter langer dan de reguliere C4, maar verschilt op meer vlakken van zijn hatchbackbroer. De C4 is er namelijk ook met verbrandingsmotoren, terwijl de Citroën C4 X er in Nederland alleen als elektrische ë-C4 X is. Nu zijn de prijzen van die Citroën ë-C4 X bekend.

De Citroën ë-C4 X heeft in Nederland een vanafprijs van €40.840. Dat bedrag is voor de Citroën ë-C4 X met de bekende 136 pk sterke elektromotor en het 50 kWh accupakket, uitgevoerd als Feel. Daarmee is hij in de basis €600 duurder dan de gelijk gemotoriseerde en uitgevoerde Citroën ë-C4. De Citroën ë-C4 X is er ook als Feel Back en als Shine en kost dan achtereenvolgens €41.600 en €44.690. De Citroën ë-C4-zonder-X kost in die smaken €700 minder.

De 4,6 meter lang Citroën ë-C4 X sprint in 9,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h en de topsnelheid is afgeregeld op 150 km/h. De actieradius bedraagt maximaal 360 kilometer. De reeds bekende ë-C4 noteert een vergelijkbaar WLTP-bereik dat van 357 kilometer achter zijn naam. Zijn iets grotere bereik heeft de ë-C4 X onder meer te danken aan zijn aerodynamischere vorm. Het gemiddeld verbruik van de ë-C4 X bedraagt 15 kWh/100 km, dat van de ë-C4 16 kWh/100 km. De bagageruimte van Citroëns nieuwste EV bedraagt 510 liter. Gooi je de achterbank plat, dan kun je er 1.360 liter in kwijt. De ë-C4-zonder-X kan 380 liter aan materiaal meezeulen en biedt met neergeklapte achterklep 1.250 liter aan opbergruimte. Aanzienlijk minder dus, al is die ruimte wél weer makkelijker toegankelijk.

Prijzen Citroën ë-C4 X