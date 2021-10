Opel Astra (2021) - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Opel Astra 1.2 Turbo 110 pk - €26.699

Die Edition kost 2 mille meer dan de echte instapversie, die simpelweg ‘Astra’ heet. Voor dat geld krijg je een aantal populaire extra’s en dat uit zich aan de buitenkant in onder meer (bescheiden) lichtmetaal en een extra chroomstrip in de voorbumper. De simpelste Astra ontbeert die zaken, doet het met stalen wielen met wieldoppen en moet het bijvoorbeeld ook zonder mistlampen in de voorbumper doen. Daarmee is de eenvoudigste uitvoering van Opels jongste in ieder geval lekker herkenbaar. Tegelijkertijd is het niet helemaal behelpen, want uiteraard is het duistere ‘Opel Vizor’ front gewoon standaard, inclusief led-koplampen. Ook de achterlichten zien er standaard gelikt uit en zijn volledig gevuld met led-techniek.

Het moet gezegd: het voormalige PSA zorgt voor heel wat kleur in deze rubriek. Na een knalgele Peugeot 208, een oranje 2008, een groene 308 en een zalmroze DS 4 is het nu tijd voor een Astra die net als de 208 helemaal voor niets in het geel wordt geleverd, zij het in een net andere tint. Het ‘Amber Yellow’ is de enige kleur die geen cent extra kost, zelfs voor uni-wit moet je bijbetalen. Bindend advies: niet doen.

Met €26.699 is de basis-Astra net even goedkoper dan de vrijwel gelijktijdig geïntroduceerde Peugeot 308 in basisvorm. Dat uit zich in ieder geval niet in grote technische verschillen, want in beide gevallen wordt een 1.2 PureTech met 110 pk en een handgeschakelde zesbak gemonteerd.

Bij het wegrijden valt wel een klein verschil in uitrusting op: waar de 308 standaard een startknop heeft, moet bij de Astra de sleutel nog in het contact. Nog een verschil: de climatecontrol is bij Opel niet onderverdeeld in zones. Het is echter nog steeds automatische klimaatregeling, dus daarmee is wat ons betreft te leven.

Het dashboard oogt bovendien lekker compleet, dankzij de aanwezigheid van twee 10-inch schermen. Dat Opel – en Peugeot- ook de basisversie van full-size-schermen voorzien, valt te prijzen, zelfs als navigatie op dit niveau nog ontbreekt. Het audiosysteem van de Astra blijft trouwens ook wat achter, met vier voorin geplaatste speakers als totaal. We zitten uiteraard op stoelen die met zwarte stof zijn bekleed, een bijna standaard-item in deze rubriek. Het gaat in dit geval bovendien niet om de extra ergonomische AGR-exemplaren, waarmee Opel terecht een goede naam heeft opgebouwd.

Cruisecontrol en Active Lane Assist zijn aanwezig, maar voor adaptieve cruisecontrol moet je doorsparen. Achterpassagiers zitten uiteraard even ruim als in iedere andere Astra, maar doen het zonder ventilatieroosters en usb-oplaadpunten. Nu het toch over usb-aansluitingen gaat: standaard heeft de Astra er ook voorin maar één. De Edition heeft er twee, alle andere uitvoeringen drie. Apple CarPlay en Android Auto zijn dan wel weer standaard.