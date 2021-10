DS 4 - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De DS 4 is terug als het ietwat hoger op de poten staande, maar vooral hoger gepositioneerde broertje van de nieuwe Peugeot 308. Of die luxepositie ook uit de standaarduitrusting blijkt, bekijken we vandaag.

DS 4 PureTech 130 Automatic Bastille + - € 35.450

‘DS 4 PureTech 130 Automatic Bastille +’. Best een lange naam voor een auto waarvan merk en typeaanduiding in totaal drie tekens en een spatie in beslag nemen, maar het zij zo. Laat je niet misleiden door de ‘+’, want er is vooralsnog geen Bastille zonder die toevoeging. De Bastille+ is er als PureTech 130 en als plug-in hybride E-Tense 225, maar opvallend genoeg niet in PureTech 180-vorm.

Hoewel de DS 4 met de plug-in hybride E-Tense en een op handen zijnde EV-variant lekker aan de geëlektrificeerde weg timmert, wordt de goedkoopste versie gewoon door een benzinemotor aangedreven. De 130 pk sterke PureTech kennen we als een prima machine en stuwt de DS 4 in samenwerking met een standaard automaat in dik 10 tellen van 0 naar 100. Dat is zeker niet snel, maar voor een op comfort gericht apparaat als deze DS hoogstwaarschijnlijk wel voldoende.

Gewoon, Cross of Performance

Met de uitrustingsniveaus van de DS 4 is wat bijzonders aan de hand. De auto is er namelijk niet simpelweg in een reeks in luxe oplopende uitvoeringen, maar ook in een drietal ‘Lines’. Dat zijn de DS 4 (basis), de Cross en de Performance Line. In de configurator moet je eerst kiezen uit één van deze smaken en pas dan uit een uitrustingsniveau, maar op de prijslijst staan ze gelukkig keurig onder elkaar. Daar blijkt dat Cross een optionele toevoeging is voor het tweede en derde uitrustingsniveau, de Trocadero en de Rivoli. Performance Line is een uitvoering op zichzelf, die in feite met €37.950 niet eens zoveel duurder is dan de Bastille+.

Toch gaan wij van ‘Back to Basics’ uiteraard voor de echte ‘knakenversie’. Een eerste blik op de auto leert dat de DS 4 in ieder geval één goede PSA-gewoonte voortzet: de basiskleur is een opvallende. Het Copper Gold springt er mooi uit in het straatbeeld en kost geen cent extra. Standaard staat de auto op 17-inch lichtmetaal en dat is voor de relatief grote wielkasten van dit model niet overdreven groot. Led-koplampen en de opvallende led-haken in de bumper zijn standaard, maar de lichtunits zijn wel wat eenvoudiger uitgevoerd dan bij de auto die DS zelf graag op zijn folders zet. Een unieke eigenschap van de basisuitvoering is bovendien de zwarte grille tussen verchroomde 'wings'. Bij andere uitvoeringen is óf alles zwart (Performance), óf krijgt het centrale deel extra chroom mee.

Geen Smart Touch

Ook het interieur is heel wat soberder dan het met auberginekleurig leer overladen geheel dat de Fransen zelf graag naar voren schuiven. In de Bastille+ is alles gewoon zwart, met handmatig verstelbare stoelen in een eveneens zwarte stof. We zien wel een 7-inch digitaal instrumentarium en een touchscreen van 10-inch, al moet je voor het opvallende Smart Touch-bedieningsschermpje tussen de voorstoelen uitwijken naar een hoger uitrustingsniveau. Navigatie is er niet, Apple CarPlay en Android Auto natuurlijk wel.

DS trakteert zijn klanten standaard op automatische climatecontrol met twee zones. Buiten dat zijn er eigenlijk geen opvallende zaken te bespeuren in de standaarduitrusting. Cruisecontrol zit erop, maar is niet adaptief. We noteren vrij basale veiligheidssystemen als een rijstrookhulp en parkeersensoren, maar een camera ontbreekt bijvoorbeeld weer wel. De Active Scan Suspension, die de weg voor de auto ‘scant’, is alleen standaard als je voor de hybride kiest. Ook ontbreekt keyless entry en moet de bestuurder dus gewoon de sleutel ter hand nemen om binnen te komen.

Al met al is er natuurlijk wel goed met de basis-DS te leven, maar past de auto in deze vorm wat ons betreft niet zo goed bij wat DS wil zijn. Aan de buitenkant gaat het dankzij de opvallende lakkleur nog wel, maar aan de binnenkant is het verschil met een meer aangeklede uitvoering zowel op uitrustingsgebied als qua uitstraling wel erg groot. Wie op de centen wil letten kan dan ook beter voor de op dezelfde basis gestoelde Peugeot 308 gaan, want die is nog veel goedkoper ook.