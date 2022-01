Met de onthulling van de C5 Aircross zorgde Citroën in 2017 voor enige verwarring. Het merk koppelde de modelnaam van zijn kort ervoor van de markt verdwenen vlaggenschip C5 aan de naam Aircross. Dat wekte de suggestie dat de C5 Aircross de C5 opvolgede, maar dat bleek niet helemaal het geval. De C5 Aircross werd een middelgrote SUV die na het verdwijnen van de C5 het hoogst in de line-up van Citroën geplaatste model werd en daarmee het nieuwe topmodel was. De medio 2018 op de Nederlandse markt gebrachte C5 Aircross wordt nu gefacelift en sluit met zijn nieuwe design naadloos aan bij het in 2020 gepresenteerde nieuwe topmodel van Citroën: de C5 X.

Exterieur

De vernieuwde Citroën C5 Aircross is direct als C5 Aircross te herkennen, ondanks dat de optische wijzigingen aan de voorkant vrij fors zijn. De SUV behoudt zijn over twee lagen verdeelde verlichting, maar het ontwerp gaat op de schop. Net als bij de C5 X en in mindere mate op de onlangs vernieuwde C3 en C3 Aircross loopt de onderste laag van de verlichting naar buiten toe bij de bovenste laag vandaan. V-vormige led-dagrijverlichting dus. De in carrosseriekleur uitgevoerde strip die de twee lagen verlichting voorheen van elkaar scheidden, is met een vloeiende beweging in de prullenbak geworpen. De afzonderlijke delen zijn daardoor meer samengesmolten, al zijn ze doordat ze aansluiten op de lamellen van de nieuwe grille nog altijd optisch in tweeën geknipt. Lager op de neus vinden we een compleet nieuwe bumper, compleet met grotere verticale koelsleuven op de hoeken, een grotere horizontale opening boven de kentekenplaat en een geheel nieuw onderste grille. De oplettende kijker had het vast al gezien: de Citroën C5 Aircross draagt een subtiel aangepaste en in donker chroom uitgevoerde double chevron op zijn voor- en achterkant.

Opvallend: de elementen in de bumper die naar de Airbumps van weleer verwezen, moeten het veld ruimen. Onderaan de portieren vinden we deze kunststof verwijzingen nog wel, maar de Airbump-vorm verdwijnt ook uit de lichtsignatuur van de achterlichten. Citroën geeft de C5 Aircross nieuwe achterlichten met een meer geblokte indeling. De contouren van de achterlichten zijn ongewijzigd, al geeft Citroën de units wel een sterk reliëf. Aan de achterkant blijft de boel verder bij het oude en dat betekent dat de achterbumper en achterklep ongewijzigd blijven. Wel brengt Citroën nieuwe lichtmetalen sloffen en de donkerblauwe lakkleur die je op deze foto's ziet naar de SUV. Ook nieuw: Colour Packs, pakketten die meer optische frivoliteit naar de C5 Aircross brengen door kleur toe te voegen aan de voorbumper en aan de Airbumps op de flanken.

Interieur

Citroën neemt ook het binnenste van de C5 Aircross onder handen. Het grootste nieuws zit het in de vormgeving van de middenconsole. Het is gedaan met het in het midden geplaatste scherm en de aan weerszijden ervan geplaatste ventilatieroosters. De nieuwe middenconsole lijkt meer op die van de C5 X en dus is het infotainmentsysteem een stukje hoger geplaatst, de ventilatieroosters zijn eronder geplaatst. Het display maakt gelijktijdig een behoorlijke groeispurt. Het scherm meet voortaan 10- in plaats van 8-inch. Achter het stuur zit aanpasbaar 12-inch digitaal instrumentarium.

De verticaal georiënteerde en elk uit twee delen opgebouwde ventilatieroosters op de hoeken van het dashboard, blijven behouden. Meer nieuws heeft betrekking op de keuzehendel van de automaat. Die wordt namelijk vervangen voor een kleine schakelaar zoals we die van andere recente Citroëns kennen. De vernieuwde C5 Aircross profiteert verder van de Advanced Comfort-stoelen die je wellicht kent van de C4 en C5 X, meubilair met dikker schuim. Citroën brengt verder nieuwe kleuren en materialen naar de SUV.

Plug-in Hybride

Net als voorheen komt ook de vernieuwde Citroën C5 Aircross beschikbaar met een plug-in hybride aandrijflijn. Deze C5 Aircross Hybrid heeft dankzij een 180 pk sterke 1.6 PureTech-benzinemotor en een 110 pk sterke elektromotor een systeemvermogen van 225 pk. De 13,2 kWh grote accu levert de auto een elektrische actieradius van tot 55 kilometer op. Naast deze plug-in hybride aandrijflijnen komen ook weer benzine- en dieselmotoren te staan, al houdt Citroën nog even in het midden welke machines naar Nederland komen.