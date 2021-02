Citroën C3 Aircross gefacelift

Op de kop af een jaar nadat Citroën de huidige C3 op de markt bracht, breidde het merk zijn aanbod uit met de C3 Aircross. Dat model moet je beschouwen als Citroëns compacte cross-over die zijn tanden probeert te zetten in concurrenten als de Renault Captur en Opel Crossland. De C3 ging vorig jaar onder het mes en dus is het niet verwonderlijk dat een jaar later deze gefacelifte C3 Aircross ten tonele verschijnt.

Design

De wijzigingen die Citroën op de C3 Aircross doorvoert, gaan een stukje verder dan de hervormingen die de C3 op de snijtafel onderging. Er zijn natuurlijk wel overeenkomsten. Net als de gefacelifte C3 krijgt de jongste C3 Aircross een front waarbij de uit het Citroën-logo lopende chroomstrips zijwaarts vertakken. De onderste strip loopt vervolgens diagonaal richting de daadwerkelijke koplampunits die net als voorheen een verdieping onder de nu mild gewijzigde led-dagrijverlichting zijn geplaatst. Waar die koplampen bij de C3 slechts subtiel een andere vormgeving kregen, zijn ze op de C3 Aircross nu nagenoeg onherkenbaar. De voorheen relatief vierkante units worden vervangen door plattere, nu puur horizontaal georiënteerde behuizingen. Goed nieuws: eindelijk zijn ook de koplampen én achterlichten voorzien van ledtechniek.

Ook de grille en voorbumper gaan op de schop. De bovenste, grootste grille van het origineel maakt plaats voor een tweetal luchtroosters waarvan de bovenste direct onder het Citroën-embleem een plek krijgt en optisch overloopt in de koplampen. Onder een stuk in carrosseriekleur uitgevoerd kunststof zit de tweede grille die wordt doorklieft door een balk waarin de kentekenplaat is ondergebracht. Citroën maakt een eind aan de laatste designelemeten die naar de Airbumps van weleer verwijzen en dat betekent dat de drie ronde openingen onderaan de neus in de prullenbak eindigen. Er komt een hoekiger zilverkleurig deel voor in de plaats. Helemaal op de hoeken zitten voortaan kleine mistlampen. Voorheen waren de mistpitten verwerkt in de koplampunits zelf. Wijzigingen aan de achterkant zijn er verder niet.

Interieur

Het dashboard blijft nagenoeg ongewijzigd. Het grote nieuws zit hem in het infotainmentsysteem. Dat heeft namelijk niet alleen een gewijzigde lay-out, maar is voortaan ook gekoppeld aan een 9- in plaats van 7-inch touchscreen. De aanraakgevoelige sneltoetsen die voorheen om het scherm zaten, hebben het veld moeten ruimen. De C3 Aircross maakt voor het eerst in zijn bestaan kennis met boterzachte Advanced Comfort-stoelen, die we onder meer kennen van de C5 Aircross en nieuwe C4. Citroën geeft de C3 Aircross verder een ander opbergvak dat zich tussen de voorstoelen bevindt. De in twee delen over een afstand van 15 centimeter te verschuiven achterbank blijft natuurlijk intact.

Personaliseren

Wel valt er meer te personaliseren. Citroën levert drie nieuwe lakkleuren die het totaal aantal beschikbare kleuren op zeven brengt. Daarnaast zijn er vier kleurpakketten die onder meer kleurige accenten naar de skidplates, de zijspiegelkappen en de C-stijl brengen. De Fransen leveren de C3 Aircross verder met een in het wit of zwart uitgevoerd dak. Geen facelift zonder de komst van nieuwe wielen en dus monteert Citroën verse 16- en 17-inch lichtmetalen exemplaren onder de compacte cross-over. Ook voor het interieur zijn nieuwe kleurthema's bedacht. Zo is er onder meer grijze stof beschikbaar, maar ook een thema dat bijvoorbeeld blauwe stoffen afwerking combineert met vrolijke chevronmotiefjes. Het binnenste is ook aan te kleden met grijs-groen leer en zwarte stof.

De herziene Citroën C3 Aircross staat vanaf juni bij de dealers. Klanten kunnen kiezen uit vier krachtbronnen. Er zijn twee benzinemotoren, de 110 pk en 130 pk sterke PureTech-driecilinders. De 110 pk versie is alleen met handgeschakelde zesbak te bestellen, de 130 pk sterke variant is er alleen met zestraps automaat. De instapdiesel is de 110 pk BlueHdi met handbak. Liever dieselen met een automaat? Dat kan met de BlueHDi met EAT6-transmissie. Prijzen volgen in aanloop naar de marktintroductie.