De Vluchtstrook: Suzuki SX4 sedan

In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

Cross-overs en SUV’s zijn niet aan te slepen, dus is het niet meer dan logisch dat autofabrikanten het concept zoveel mogelijk proberen uit te knijpen. Het resultaat komt tot ons in de vorm van coupé-SUV’s en zelfs cabrio-SUV’s, maar zelden in de vorm van een hoogpotige sedan. Suzuki deed het wel, en was er met de SX4 sedan zelfs vroeg bij.

Sedans met een SUV-achtig voorkomen zijn de autowereld niet helemaal vreemd, want in de vorm van de vierdeurs Subaru Outback en de Volvo S60 Cross-Country zijn er eerder sedans met extra bodemspeling verschenen. Hierbij ging het echter om opgehoogde versies van bestaande sedans. Dat levert weliswaar een opmerkelijke auto op, maar is niet helemaal hetzelfde als een echte SUV of cross-over met een sedankont. De AMC Eagle is de enige andere auto die in onze gedachten opkomt, en inderdaad verdient die knettermaffe Amerikaan net als veel andere AMC’s zonder meer een plekje in deze rubriek.

De SX4 sedan doet dat wat ons betreft echter ook, want de auto was werkelijk uniek. Toegegeven, een SUV is de SX4 eigenlijk niet. Met z’n mengelmoes van SUV-, MPV- en hatchback-elementen is de relatief grote Suzuki een rasechte cross-over, die er in 2006 bovendien lekker vroeg bij was in het inmiddels razendpopulaire segment. Fiat ook, trouwens, want dat voerde deze auto met wat kleine wijzingen als Sedici. Dat is Italiaans voor ’16’, wat de uitkomst is van het toepasselijke sommetje ‘4x4’.

Van alles wat

Vierwielaandrijving was bij de vijfdeursvarianten daadwerkelijk leverbaar, maar ging (net als het Fiat-logo, trouwens ) aan de neus van de sedan voorbij. Toch is ook bij de vierdeurs SX4 overduidelijk dat de basis door een cross-over wordt gevormd. De maffe combinatie van een hoge koets en een lange, uitstekende kont wordt bovendien gecombineerd met de schuin oplopende neus, vlakliggende voorruit en dubbele A-stijl van een klassieke MPV, wat de SX4 sedan zonder meer een uniek profiel. De SX4 is daarmee nog maffer dan de al behoorlijk ongebruikelijke Liana sedan die ‘m voorging, een eveneens hoge sedan die beroemd werd door z’n rol als ‘Reasonably Priced Car’ in de overbekende Britse tv-serie Top Gear.

De vierdeurs SX4 is aan de voorzijde te herkennen aan een iets andere voorbumper met een grotere grille, maar het grootste nieuws bevindt zich natuurlijk aan de achterkant. De enorme kont herbergt een bagageruimte van maar liefst 515 liter, bijna het dubbele van de 270 liter die in de reguliere SX4 achter de achterbank kan worden gepropt. Met 4.490 mm is de sedan ook stevig langer dan z’n broertje, die het bij 4.115 mm voor gezien houdt.

Vision Ultimate luxury

Van de huidige SX4 S-Cross is nooit een sedan verschenen en er is ook niets dat erop wijst dat Suzuki binnenkort terugkeert naar dit bijzondere recept. Of het concept überhaupt navolging krijgt is zelfs zeer de vraag, al is daar aan de geheel andere zijde van het SUV-spectrum wel een voorbode van verschenen. In 2018 presenteerde Mercedes’ Maybach namelijk de Vision Ultimate Luxury, een werkelijk gigantische, hoogpotige sedan die uiteraard tot de nok toe is volgestouwd met luxe.

Kennelijk voorziet Mercedes een toekomst waarin de groten der aarde hun voorliefde voor grote sedans willen combineren met die voor SUV’s, een mogelijke trend die het autolandschap in ieder geval niet saaier maken. Als we maar onthouden dat Suzuki toch echt de eerste was.