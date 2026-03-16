In thuisland China is smartphonefabrikant Xiaomi voortvarend begonnen met de verkoop van elektrische auto's. Xiaomi gaat het hier ook proberen, met onder meer de Xiaomi SU7. Die is nu gespot in Duitsland.

Xiaomi kende je wellicht al wel van smartphones en andere elektronische apparatuur, maar hier op AutoWeek.nl is het inmiddels al een paar jaar vooral een veelbesproken autofabrikant. De Xiaomi SU7, een flitsend gelijnde vierdeurs met wat Porsche Taycan-achtige invloeden, heeft in China mede dankzij een lage prijs voor een behoorlijke stormloop gezorgd. De topman van Ford was vervolgens zo geïnteresseerd dat hij er maandenlang eentje reed en hij was positief verrast. Vervolgens verscheen er een Xiaomi YU7 geheten SUV-broer naast de SU7 en met de SU7 Ultra toont Xiaomi dat het ook sportieve aspiraties heeft.

Leuk en aardig, maar daar hebben we hier pas wat aan als Xiaomi in Europa auto's gaat verkopen. Dat gaat volgend jaar gebeuren, zo is niet zo lang geleden officieel bekendgemaakt. Dat het moment nadert, wordt andermaal duidelijk met deze foto's. AutoWeek-lezer Peter van Grol stuurde ze ons toe. Heel hartelijk bedankt! Hier zien we de Xiaomi SU7 nog dik ingepakt kilometers vreten op de autobahn ergens in Zuid-Duitsland.

Zo te zien aan de diverse apparatuur die uit de koets steekt, test Xiaomi ook meteen de autonome capaciteiten van de SU7 in Europa. De Xiaomi SU7 heeft een combinatie van camera's, radars en lidars om volledig zelfstandig van A naar B te rijden. Dat is hier in Europa reglementair nog niet zo uitgebreid mogelijk als in China, maar Xiaomi bereidt zich er duidelijk op voor dat het ook hier straks kan met de SU7, zodra de wet het toelaat.