Xiaomi bouwt nu al 500.000ste auto

Xiaomi is pas kort ook een autobouwer en dat doet de Chinese techfabrikant heel behoorlijk. Nog niet twee jaar nadat het zijn eerste productiemodel bouwde, tikt de productieteller van Xiaomi Auto al de 500.000 stuks aan.

Xiaomi Auto meldt op zijn sociale kanalen dat het zijn 500.000ste auto heeft gebouwd. Het feestvarken is een groene Xiaomi YU7, de elektrische SUV van het merk en vooralsnog één van de slechts twee modellen die het op het menu heeft. Xiaomi Auto werd in september 2021 opgericht en produceerde in december 2023 het eerste exemplaar van zijn eerste model: de Xiaomi SU7. Later voegde de reeds genoemde YU7 zich aan het leveringsgamma.

In nog geen twee jaar tijd heeft Xiaomi met een uiterst beperkt modellengamma dus een half miljoen auto's weten te produceren. Xiaomi verkoopt zijn modellen momenteel voornamelijk in China, maar heeft grote ambities. In 2027 vuurt het zijn modellen namelijk ook af op de Europese automarkt. In China doet Xiaomi het in ieder geval goed. Daar versloeg het in oktober onder meer Tesla door bijna 50.000 auto's te verkopen.