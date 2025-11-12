Xiaomi verslaat Tesla in China, komt in 2027 naar Europa!

Als er één EV-merk helemaal ‘hip en happening’ is momenteel, is het wel Xiaomi. Dat geldt in ieder geval in China, waar het merk mede dankzij een stevige verkoopdaling van Tesla zijn grote rivaal riant versloeg in oktober. En Xiaomi komt in 2027 echt naar Europa!

Xiaomi kun je kennen van z’n smartphones, maar presenteerde vorig jaar z’n eerste auto. Inmiddels zijn het er twee en of het nu door het design, door de snelheid of door het merkimago komt, de Xiaomi’s kunnen rekenen op veel belangstelling. In China op straat worden de SU7 en YU7 uitgebreid nagekeken, hoewel ze met geen mogelijkheid nog bijzonder kunnen worden genoemd. Xiaomi verkocht volgens Reuters in oktober namelijk maar liefst 48.654 auto’s in China en laat daarmee zijn grote rivaal Tesla achter zich.

Dat merk wist in september na de lancering van de Tesla Model Y L nog 71.525 auto’s te slijten, maar in oktober waren dat er nog maar 26.006. Volgens Reuters is dat 35,8 procent minder dan in oktober 2024 en bovendien het slechtste maandresultaat in drie jaar tijd. Ook de daling van Tesla’s Chinese EV-marktaandeel hakt erin: in september was het nog 8,7 procent, nu 3,2 procent.

Xiaomi gaat dus lekker van start en is van plan om het succes al snel uit te breiden naar gebieden buiten China. Op z’n Instagram-pagina deelt het nu een filmpje van een SU7 op de Duitse Autobahn. Het gaat niet om die rit, maar om de belofte die ermee gepaard gaat: in 2027 komt Xiaomi naar Europa. Het gerucht dat eerder hetzelfde zei, blijkt daarmee te kloppen.