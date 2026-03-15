Wist je dat meer dan de helft van de iPhones uit één enkele fabriek onder de rook van Zhengzhou komt? BYD heeft direct naast die Foxconn-gigant nu een equivalent op autogebied gebouwd, met een werkelijk ongekende omvang. AutoWeek was er te gast.

De kans is groot dat je nog nooit van Zhengzhou hebt gehoord. Voor Chinese begrippen is de stad niet eens zo groot, maar met meer dan 10 miljoen inwoners is dit toch echt een serieuze metropool. Een bezoek aan zo’n stad is ook vanuit auto-oogpunt interessant, want het laat goed zien hoe dingen gaan in China. Zo bouwen ze gigantische wolkenkrabbers met tientallen tegelijk op een ogenschijnlijk willekeurig gekozen plek, wat zeker niet automatisch betekent dat er ook direct mensen gaan wonen. Vaak is dat lange tijd niet het geval en blijven de torens donker, totdat ze op een dag misschien nodig zijn.

In het centrum van Zhengzhou zijn de wolkenkrabbers al enige tijd bewoond, terwijl de sporen van de oude stad tussen de hypermoderne gebouwen en gigantische ledschermen nog altijd zichtbaar zijn. De stad lijkt zijn eigen groei niet te kunnen bijbenen. Met al die industrie, die zich hier in het binnenland om begrijpelijke redenen vooral rond het vliegveld concentreert, is het dan ook hard gegaan in de voorbije decennia.

Werelddominantie

Bij autobouwer BYD lijken ze op min of meer dezelfde wijze te werken en te groeien, en dat moet toch een vervelende aanblik zijn voor de Europese autofabrikanten die momenteel juist iedere euro moeten omdraaien om rond te komen. Er komen nieuwe fabrieken in Turkije en mogelijk Hongarije, BYD lanceert vrijwel maandelijks een nieuw model en naast het ‘hoofdmerk’ maken ook luxemerk Denza en het nog luxere Yangwang in de komende jaren de oversteek naar Europa.

Het feit dat Stella Li na Zuid-Amerika nu ook Europa onder haar hoede heeft, is waarschijnlijk evenmin bemoedigend nieuws voor de concurrentie. Li is wereldwijd de nummer twee van BYD en is tevens verantwoordelijk voor de Midden- en Zuid-Amerikaanse markt, waar het merk in tenminste vier landen in de top tien staat ‘overall’. Uitspraken over totale werelddominantie op de automarkt doen de Chinezen (nog) niet, maar ze zijn zonder meer trots op de titel van grootste ‘stekkerautobouwer’ ter wereld.

Kijk je alleen naar plug-in hybrides en EV’s, dan is BYD inderdaad wereldwijd de nummer één. De export speelt daarbij een steeds grotere rol. In 2025 verkocht BYD buiten China meer dan een miljoen ‘New Energy Vehicles’, zoals de Chinezen PHEV’s en EV’s samenvatten. In Europa is dit voorlopig ook de lat waarlangs BYD zijn successen meet, en mag de autobouwer zich tenminste al vaak de nummer één noemen op dit specifieke gebied. De groei van BYD gaat in veel landen met honderden procenten tegelijk en een groot deel van dat succes is te wijten aan het feit dat BYD ook auto’s mét verbrandingsmotor aanbiedt. De plug-in hybride Seal U DM-i is een daverend succes in Europa; hij krijgt lager en hoger in het gamma gezelschap van modellen met een soortgelijke aandrijflijn.

Zwolle

Wie zoveel auto’s levert, moet ze ook ergens bouwen. Daarom is er in slechts enkele jaren tijd een werkelijk gigantische fabriek verrezen. Officiële informatie is schaars, maar er wordt gefluisterd dat de faciliteit een totale oppervlakte heeft van 130 vierkante kilometer. Dat is meer dan de gemeente Zwolle, al spreekt San Francisco wellicht meer tot de verbeelding. Zelfs als de uitzinnige claims maar voor de helft kloppen, is dit in veel opzichten de grootste autofabriek ter wereld.

De vraag rijst daarbij hoe je een ‘fabriek’ precies definieert, want feitelijk gaat het om een enorme campus met daarop meerdere fabrieken. Ieder stapje van het productieproces heeft binnen die campus zijn eigen fabriek en er lopen tot twaalf verschillende modellen op zes verschillende platforms van de band. De bizarre omvang van de faciliteit is mede terug te voeren op het feit dat BYD veel meer in eigen beheer bouwt dan veel andere fabrikanten. Zo bouwen de Chinezen op dezelfde plek ook accupakketten, want BYD begon ooit als accubouwer en is dat altijd gebleven. Bovendien wonen de tienduizenden medewerkers hier vaak ook en is er op het fabrieksterrein een soort belevingscentrum met een showroom, evenementenlocaties, een circuit en meerdere off-road-banen.

Dan hebben we de twee klapstukken nog niet gehad, want BYD heeft hier ook een waterbak om de ‘vaarcapaciteiten’ van de bizarre Yangwang U8 te demonstreren én een artificiële zandduin. Het ding is 30 meter hoog, lijkt van een afstandje op een skischans en dient om klanten uit het Midden-Oosten te tonen dat de off-roaders uit deze stal geen enkele moeite hebben met zo’n steil en zanderig obstakel.

Partijen

AutoWeek mag bij dit gigantische complex onder meer kijken bij Divisie 11, waar ze verantwoordelijk zijn voor het persen van carrosseriedelen. In een enorme hal wordt iedere paar seconden een stuk plaatwerk in elkaar gestampt. Dat gebeurt dankzij een afgesloten pers in opmerkelijke rust en geschiedt in ‘batches’, waarbij om de zoveel tijd een mal wordt verwisseld. Allemaal niet nieuw voor wie weleens een autofabriek heeft bezocht, maar de omvang van de hal en de voorraad is dat zeker wel. De mate van automatisering is met 98 procent en tweeduizend robots hoog, maar toch komt er nog gewoon mankracht aan te pas om de onderdelen van de lopende band naar de voorraadkar te verplaatsen.

Ook helemaal aan de andere kant van de productielijn valt op dat de productie hier in partijen gaat. Er is steeds een reeks van dezelfde auto’s in dezelfde kleur, waarna de volgende serie zich aandient. De assemblage is onderverdeeld in lijnen voor auto’s met een ladderchassis (terreinwagens en pick-ups) en modellen met een zelfdragende carrosserie, zoals de cross-overs die we in Europa kennen van BYD.

Het klinkt en is allemaal strak en georganiseerd, maar die indruk krijgen we niet overal. Zo staan er overal op het fabrieksterrein ogenschijnlijk willekeurige groepjes nieuwe auto’s, waarvoor kennelijk nog geen definitieve bestemming is. Voor de rest is het juist opmerkelijk stil op het terrein, waar aan ruimte en tijd geen gebrek lijkt te zijn. Opvallend, al spelen de omvang en het feit dat de boel niet op volle kracht draait er ongetwijfeld een rol bij. Op volle kracht loopt er hier trouwens iedere minuut een auto van de band, terwijl de accufabriek zelfs maar drie tellen nodig heeft. Tel daarbij op dat dit de grootste is van acht Chinese BYD-fabrieken en dat BYD ook buiten dat thuisland alleen maar meer gaat produceren de komende jaren, en er is meer dan genoeg reden om onder de indruk te zijn. Of is ‘bezorgd’ een beter woord voor ons Europeanen?