BYD: 'Nederlandse marktstrategie volgt binnenkort'

Steeds meer Chinese merken vinden hun weg naar Europa. Met name de ZS EV van MG is op het Nederlandse wegennet bepaald geen zeldzame verschijning en niet alleen heeft Volvo's moederbedrijf Geely Polestar, maar ook Lynk & Co in Europa op de markt gebracht. Daarnaast kun je in Nederland al elektrische modellen van Aiways en Seres bestellen. De lijst met Chinese fabrikanten die Europees asfalt onder hun wielen willen krijgen gaat verder met merken als Nio, Xpeng én het grote Build Your Dreams (BYD). BYD is een grote Chinese speler dat in z'n thuisland onder meer de Han aanbiedt. Die auto, waarmee het ook de Europese spotlights heeft opgezocht, blijkt in China vooral met elektrische aandrijflijn een doorslaand succes.

De Han is een 4,98 meter lange sedan die met een plug-in hybride aandrijflijn en met twee elektrische aandrijflijnen beschikbaar is. Ongeveer een jaar nadat de Han in China op de markt kwam, heeft het merk er lokaal meer dan 100.000 exemplaren van verkocht. Grofweg driekwart daarvan is een elektrisch aangedreven Han EV. Build Your Dreams zag het aantal verkochte 'New Energy Vehicles', waar het elektrisch modellen en plug-ins onder schaart, het laatste halfjaar fors toenemen. In de eerste helft van dit jaar verkocht BYD 242.321 personenauto's, waarvan er 150.211 een elektrische of plug-in hybride aandrijflijn had. Daarmee verkocht BYD maar liefst 207,1 procent meer 'NEV's' dan in het eerste halfjaar van 2020. Uiteraard speelt BYD's groeiende aanbod daarin een rol en moet je ook niet vergeten dat ook de Chinese markt vorig jaar stevig te kampen had met de gevolgen van de coronacrisis. BYD is echter enthousiast en zegt z'n productiecapaciteit in de tweede helft van dit jaar te vergroten om aan de vraag te kunnen blijven voldoen.

Noorwegen is het land waar BYD zijn Europese verkoopoffensief heropent. Het eerste model wordt daar eind dit jaar geleverd: de volledig elektrische Tang, een SUV. Hoewel BYD zoals gezegd ook met de Han EV het Europese podium op is geklommen, wil het merk tegen AutoWeek nog niet uit de doeken doen of en wanneer de Han EV onze kant op komt. Wel geeft BYD aan dat het binnen nu en enkele maanden zijn Nederlandse merkstrategie en "[...] de beschikbare modellen" uit de doeken doet. BYD komt dus naar Nederland en met meer dan één auto. Wel is het aannemelijk dat de Tang ook in Nederland BYD's eerste nieuwkomer zal zijn. Helemaal nieuw is BYD in Nederland niet, daar er al elektrische bussen van het merk in ons land rondrijden.

Specificaties

De Tang EV die dit jaar in Noorwegen op de mark komt, wordt leverbaar met twee samen 490 pk sterke elektromotoren en een 82,8 kWh groot accupakket. Volgens de niet geheel nauwkeurige NEDC-cyclus komt BYD's elektrische SUV daar 520 kilometer ver mee. De elektrische versie van de Han heeft in z'n lichtste vorm een 222 pk sterke elektromotor op de vooras, al is er ook een versie die daarnaast nog eens een 272 pk krachtige elektromotor op de achteras. Het levert die laatste een systeemvermogen op van net geen 495 pk. De Han EV heeft in China een 77 kWh groot accupakket. De voorwielaangedreven versie moet daar tot 605 NEDC-kilometers ver op komen. De krachtigere topversie zo'n 550 kilometer. Hier lees je meer over de elektrische BYD Han EV.