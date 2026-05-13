Niet eerder dit jaar stond er zoveel file als vandaag

Met 1046 kilometer file op de Nederlandse wegen werd het woensdag de drukste spits van dit jaar, meldde de ANWB. Er werd al gerekend op een extra drukke avondspits doordat veel mensen een paar vrije dagen hebben en op pad gaan in de dagen rond Hemelvaart.

Twee avondspitsen in januari waren ook erg druk, toen door sneeuwval. Op een van die dagen werden 1020 filekilometers gemeten, aldus een woordvoerster. Deze woensdag werd de filepiek van 1046 kilometer rond 17.25 uur bereikt. Daarna werd het rustiger op de weg.

De drukte gaat "alle kanten op", zei de ANWB-woordvoerster eerder woensdag over de situatie op de weg. Dus Nederlanders onderweg naar Duitsland en België, maar ook mensen uit die landen onze kant op.

Ze deed melding van flinke drukte op de A16 van Rotterdam naar Breda en op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. "Behalve de normale drukte wordt de situatie nog verslechterd door ongevallen, onder meer met vrachtwagens", stelde ze vast.

Ook in de provincie Zuid-Holland en rond Utrecht liep het op sommige plaatsen flink vast.